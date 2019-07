Nucléaire et démocratie

Announcement

Argumentaire

La loi du 31 janvier 2003 règle la sortie progressive de l’utilisation d’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité sur le territoire belge. Les premières fermetures des réacteurs nucléaires les plus anciens sont prévues en 2015, soit après quarante ans d’exploitation. Aujourd’hui, la Belgique reporte cette sortie du nucléaire à l’horizon 2025. Tout ce processus résulte de vastes débats impliquant les partis politiques, les mouvements sociaux, écologistes, environnementalistes, etc. Le débat démocratique sur la légitimité et l’opportunité de recourir à l’énergie nucléaire a-t-il pour autant toujours existé ? C’est à cette question centrale que le CARHOP consacre un projet numéro de sa revue Dynamiques. Quels mobilisations et acteurs ont construit ce débat démocratique durant ces quarante dernières années (Etat, mouvements environnementalistes, mouvements sociaux, certains partis politiques, exploitants des centrales, groupes de pression pro et anti-nucléaires, etc.) ?

L’objectif de ce numéro thématique de la revue Dynamiques. Histoire sociale en revue est de donner la part belle aux sources (archives, documents audiovisuels, sonores, publications, témoignages, etc.) qui permettent d’éclairer, d’un point de vue historique mais aussi sociologique, économique, philosophique, sociopolitique ou juridique la question du débat démocratique autour du nucléaire.

Conditions de soumission et calendrier

Les résumés de +/- 500 mots exposant clairement le sujet de l’analyse proposée, son contexte, ses matériaux sont à envoyer à Julien Tondeur (julien.tondeur@carhop.be) et François Welter (francois.welter@carhop.be)

pour le 10 septembre 2019

Ils feront l’objet d’une sélection par le comité de rédaction. Le comité communiquera son choix le 16 septembre 2019. Les textes (maximum 15 000 signes) seront à envoyer aux mêmes adresses le 20 novembre 2019. La sortie du numéro est prévue pour fin décembre 2019 (sous réserve de l’acceptation du comité de rédaction et de la programmation).

Présentation de la revue Dynamiques

Depuis sa création, le Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire (CARHOP asbl) est animé par deux objectifs : donner un éclairage historique aux questions débattues aujourd’hui au sein du mouvement ouvrier, dans un processus d’éducation permanente ; collecter, conserver et valoriser un patrimoine culturel inédit : la mémoire ouvrière.

Lancée en 2016, la revue en ligne du CARHOP répond à un besoin de prolonger une dynamique de rencontres sur l’histoire sociale entre les milieux universitaires, les institutions socioculturelles, les milieux associatifs et militants, ainsi que leurs publics. Allier durablement les publics du CARHOP asbl dans un projet collectif sur l’histoire sociale, en affirmant une posture de chercheur, en étroite connexion avec d’autres disciplines, mais aussi d’acteur de changement, avec des partenaires militants et/ou associatifs : tel est le défi que s’est lancé le CARHOP asbl en créant une revue trimestrielle électronique dont la démarche sociohistorique inédite se situe aux confins des deux approches : la recherche et l’éducation permanente.

La revue Dynamiques se décline en numéros à thèmes, qui s’affilient aux chantiers thématiques que le CARHOP asbl déploie en analyses de manière régulière depuis quelques années, mais aussi dans le cadre de recherches thématiques nouvelles ou renouvelées. Aujourd’hui, ce n’est plus seulement l’histoire de la « condition ouvrière » qui interpelle, mais plutôt l’approche socio-historique des exclusions sociales (populations précarisées, chômage, fermetures d’usine, inégalités, etc.), qui incite à interroger les rapports de force/rapports sociaux dans le contexte de mutations que nous vivons.

Dans un même numéro, cohabitent des savoirs de terrain, issus des milieux syndicaux et associatifs, des expertises universitaires/scientifiques, suivant un dialogue interdisciplinaire, et des témoignages, qui constituent les sources de cette histoire sociale. L’espoir est de faire émerger de cette cohabitation une démarche réflexive, critique et constructive, mais également des pistes d’action.

Coordinateurs du numéro

Julien Tondeur et François Welter

Comité de lecture pour ce numéro

Szymon Zareba (Etopia) ;

Julien Tondeur (Carhop) ;

François Welter (Carhop)

Rédactrice en chef de la revue

Christine Machiels

Comité de rédaction de la revue