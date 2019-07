Écritures francophones du Maroc contemporain

Announcement

Argumentaire

Dans La littérature française au présent, Dominique Viart et Bruno Vercier distinguent la « littérature concertante » (au sens de consentante) de la littérature « déconcertante » qui, loin de répondre aux attentes du lecteur, déplace celles-ci et les remet en question. Une telle littérature déconcerte tant par sa thématique que par le renouveau des formes littéraires. Elle s’attache aux questions sensibles, qui suscitent la polémique et déchaînent les passions : « les questions qui fâchent », selon la belle expression d’Asma Lamrabet dans Islam et femmes. Les questions qui fâchent (Casablanca, En toutes lettres, 2017).

Quelles seraient donc ces questions sensibles dans la littérature actuelle du Maroc ? Le titre de Lamrabet mentionne la religion et les femmes, et sans doute faut-il considérer que leur association est explosive. Mais il est aussi une série d’autres thèmes « déconcertants » qui traversent et motivent cette riche littérature : le (dys)fonctionnement de l’État et des institutions, les aléas de la mémoire et de l’Histoire, l’expression des sexualités et la diversité linguistique, pour n’en nommer que quelques-uns…

Malgré les conditions difficiles liées à l’édition et au lectorat, beaucoup d’auteur.e.s choisissent d’évoquer ces thèmes et d’écrire en français, semblant ainsi faire comme un pas de côté libérateur.

Ce numéro de RELIEF accueillera les articles critiques qui examinent une ou plusieurs œuvres littéraires contemporaines (grosso modo depuis 2000) dans une ou plusieurs des perspectives mentionnées ; il accueillera aussi des textes fictionnels d’écrivain.e.s francophones marocains, basé.e.s au Maroc ou ailleurs, correspondant, eux aussi, aux thématiques esquissées (sous la forme par exemple d’une prépublication de chapitre de roman).

Modalités de soumission

Date limite pour l’envoi des propositions : le 1er octobre 2019.

Les auteurs des propositions retenues devront soumettre l’article complet (5000 à 6000 mots) avant le 1er février 2020. En accord avec les éditeurs, les textes fictionnels pourront être plus courts.

Merci d’envoyer une proposition d’environ 300 mots, accompagnée d’une brève notice biobibliographique, à revuerelief@gmail.com.

À propos de la revue

RELIEF est une revue internationale évaluée par les pairs qui s'adresse à des chercheurs ainsi qu’à d’autres lecteurs intéressés dans le domaine de la littérature et la culture françaises du moyen âge jusqu'à nos jours. RELIEF paraît deux fois par an. Les numéros sont d’ordinaire organisés par thème, mais dans chaque numéro un certain espace est réservé aux contributions diverses et aux comptes rendus. RELIEF veut rejoindre l’actualité littéraire et culturelle d’aujourd’hui autant pour la création que pour la réflexion critique tout en se retournant régulièrement vers les richesses du passé et leur réception. Nous revendiquons notamment une ouverture transculturelle et une attention particulière aux genres marginaux comme aux créations à redécouvrir.

La rédaction

Alisa van de Haar, Université de Groningue

Maaike Koffeman, Université Radboud de Nimègue

Olivier Sécardin, Université d'Utrecht

Sabine van Wesemael, Université d'Amsterdam

Annelies Schulte Nordholt, Université de Leiden, Netherlands

Comité de rédaction

Françoise Simonet-Tenant, Université de Rouen

William Marx, Université Paris Nanterre

Sophie Bertho, Université Libre d'Amsterdam

Maarten van Buuren, Université d'Utrecht

Luc Fraisse, Université de Strasbourg

Sjef Houppermans, Université de Leyde

Alicia C. Montoya, Université Radboud de Nimègue

Els Jongeneel, Université de Groningue

Ieme van der Poel, Université d'Amsterdam

David Scott, Université de Dublin

Pierre Schoentjes, Université de Gand

Franc Schuerewegen, Université d’Anvers

Hans Siepe, Université de Duesseldorf

Paul Smith, Université de Leyde

Dominique Viart, Université Lille3

Les rédacteurs en chef