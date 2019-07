Announcement

Organisation

l'UMR 6273 Craham Centre Michel de Bouard, par

Jean Soulat (Landarc, Graul, Craham),

Fabienne Ravoire (Inrap, Craham, EA 929 AIHP),

Adelphine Bonneau (Graul)

en collaboration avec l'université de Laval, le laboratoire Landarc et l’Inrap,

Présentation et objectifs scientifiques

Depuis 2016, le programme de recherche franco-canadien « Connexions transatlantiques » (dir. Soulat et Bonneau), soutenu par l’Université Laval de Québec (Groupe de recherche en archéométrie), le Centre Michel de Boüard de l’Université de Caen (Craham) et le laboratoire LandArc, vise à mettre en place un réseau de recherche portant sur l’aire transatlantique et ayant pour but d’étudier le petit mobilier des XVIe–XIXe siècles mis au jour en France et dans les colonies françaises des Amériques (Amérique du Nord, Antilles et Guyane française). Ainsi, « Connexions transatlantiques » propose d’essayer de définir l’existence d’une culture matérielle française spécifique au cours de la période moderne, par comparaison à d’autres productions européennes, de déterminer les possibles circuits d’approvisionnement des colonies françaises aux Amériques et de questionner les usages sociaux spécifiques de ces artéfacts, tant en France que sur les sites coloniaux. Les recherches du Craham à travers les nombreux travaux sur la céramique des Petites Antilles de Fabienne Ravoire (Inrap) ou ceux de Sébastien Pauly (Craham) sur les céramiques de raffinage rejoignent très largement les problématiques abordées pour le petit mobilier. Il était donc primordial que l’organisation d’un colloque international sur le sujet associe le petit mobilier et la vaisselle en céramique et en verre. L’organisation de cette manifestation à l’Université de Caen permettra de présenter les recherches en cours sur ces échanges, rarement mis en lumière en France, de mettre en place un réseau international de chercheurs et de croiser les données issues de multiples fouilles archéologiques en France, en Amérique du Nord, aux Antilles et en Guyane.

Pré programmation

8h30-9h – Accueil des participants

Introduction

9h – Jean Soulat (LandArc, Craham – Graul) et Adelphine Bonneau (University of Oxford, Graul) Présentation du programme de recherche sur le petit mobilier

(LandArc, Craham – Graul) et Adelphine Bonneau (University of Oxford, Graul) Présentation du programme de recherche sur le petit mobilier 9h30 – Fabienne Ravoire (Inrap – Craham) et Anne Bocquet-Liénard (Craham) Présentation du projet de recherche sur la céramique aux Antilles et aux Canada

Session 1 : Présentation des sites coloniaux français outre-Atlantique

10h – Catherine Losier (Memorial University) Anse à Bertrand (Saint-Pierre et Miquelon) : Un établissement de pêche de l’Atlantique Nord et sa culture matérielle (XVII e – XX e siècle)

(Memorial University) Anse à Bertrand (Saint-Pierre et Miquelon) : Un établissement de pêche de l’Atlantique Nord et sa culture matérielle (XVII – XX siècle) 10h30 – Réginald Auger et Allison Bain (Université Laval, Québec) Bilan des recherches sur l’îlot des Palais (Québec) et connexions avec la France

et (Université Laval, Québec) Bilan des recherches sur l’îlot des Palais (Québec) et connexions avec la France 11h-11h30 – Pause café

11h30 – Steven Pendery (Université Laval) Contenants en céramique français et leur contenu sur l'île de Sainte-Croix, 1604-1613 (Maine, Etats-Unis)

(Université Laval) Contenants en céramique français et leur contenu sur l'île de Sainte-Croix, 1604-1613 (Maine, Etats-Unis) 12h – Anne Jégouzo, Emmanuel Moizan et Fabrice Casagrande (Inrap) Bilan des recherches archéologiques aux Antilles françaises

12h30-14h – Pause déjeuner

14h – Yannick Le Roux (APPAAG) Loyola, au carrefour de trois continents. Bilan des recherches sur l’habitation Loyola à Rémire-Montjoly (Guyane française)

(APPAAG) Loyola, au carrefour de trois continents. Bilan des recherches sur l’habitation Loyola à Rémire-Montjoly (Guyane française) 14h30 –Alexandre Coulaud (Inrap) Bilan des recherches archéologiques en Guyane française

Session 2 : Le petit mobilier français outre-Atlantique

15h – Jean Soulat (LandArc, Craham – Graul) et Alexandre Coulaud (Inrap) Le mobilier métallique aux Antilles et en Guyane

(LandArc, Craham – Graul) et (Inrap) Le mobilier métallique aux Antilles et en Guyane 15h30 – Adelphine Bonneau (University of Oxford, Graul) Les perles de verre entre parure et monnaie d'échanges : étude et analyses de part et d'autre de l'Atlantique

(University of Oxford, Graul) Les perles de verre entre parure et monnaie d'échanges : étude et analyses de part et d'autre de l'Atlantique 16h-16h30 – Pause café

16h30 – Amélie Berthon (Evéha – Arar), Marie-Astrid Chazottes (LAMM) et Noémie Tomadini (MNHN)Le mobilier manufacturé en matière dure d'origine animale en France et aux Petites Antilles françaises du XVI e siècle au XIX e siècle

(Evéha – Arar), (LAMM) et (MNHN)Le mobilier manufacturé en matière dure d'origine animale en France et aux Petites Antilles françaises du XVI siècle au XIX siècle 17h – Jean Soulat (Craham – Graul) et Caroline Solazzo (Smithsonian Museum)Le commerce de l'écaille de tortue entre les Caraïbes et l'Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles: une approche archéologique et biomoléculaire

(Craham – Graul) et (Smithsonian Museum)Le commerce de l'écaille de tortue entre les Caraïbes et l'Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles: une approche archéologique et biomoléculaire 17h30 – Franck Bigot et Antoine Suarez (chercheurs indépendants) Pipes européennes et afro-caribéennes en terre cuite provenant de sites archéologiques des Antilles françaises et de Guyane

et (chercheurs indépendants) Pipes européennes et afro-caribéennes en terre cuite provenant de sites archéologiques des Antilles françaises et de Guyane 18h – Discussion générale

19h – Cocktail dinatoire offert aux communicants

Session 3 : La vaisselle française outre-Atlantique

9h – Laetitia Métreau (Université Laval, Québec) Croire ou savoir ? Un aperçu de l’étude l’archéocéramique au Québec

(Université Laval, Québec) Croire ou savoir ? Un aperçu de l’étude l’archéocéramique au Québec 9h30 – Fabienne Ravoire (Inrap – Craham) et Fabrice Casagrande (Inrap) Bilan des recherches sur la céramique française aux Petites Antilles

(Inrap – Craham) et (Inrap) Bilan des recherches sur la céramique française aux Petites Antilles 10h – Catherine Losier (Memorial University) Céramiques et échanges transatlantiques : La transformation du réseau commercial guyanais au cours d’un XVIII e siècle

(Memorial University) Céramiques et échanges transatlantiques : La transformation du réseau commercial guyanais au cours d’un XVIII siècle 10h30-11h – Pause café

11h – Stéphane Piques (Framespa UMR 5136- UT2J CNRS), Jean Catalo (Inrap – Traces UMR 5608-UT2J CNRS), Jean-Michel Minovez (Framespa UMR 5136- UT2J CNRS) Connexion entre la céramique du Midi toulousain et les colonies d’Amérique

(Framespa UMR 5136- UT2J CNRS), (Inrap – Traces UMR 5608-UT2J CNRS), Jean-Michel Minovez (Framespa UMR 5136- UT2J CNRS) Connexion entre la céramique du Midi toulousain et les colonies d’Amérique 11h30 – Sébastien Pauly (Craham) et Fabienne Ravoire (Inrap – Craham) Les céramiques de raffinage du sucre en France et dans les colonies d'Amérique, XVI e - première moitié XIX e siècle

(Craham) et (Inrap – Craham) Les céramiques de raffinage du sucre en France et dans les colonies d'Amérique, XVI - première moitié XIX siècle 12h – Laurence Serra (La3M UMR 7298 – Université Aix-Marseille) Verre des îles françaises d’Amérique (XVIIe-XIXe) à la lumière des dernières découvertes archéologiques, terrestres et subaquatiques

12h30 – Discussion générale

13h – clôture du colloque

Inscription

Votre inscription est obligatoire, merci de ne pas oublier de la faire. Pour cela, vous devez créer un compte sur le site du colloque