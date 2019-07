Announcement

Présentation

Fiche de poste contrat ingénieur d'étude - projet PIA-MEL, Université de Lille, laboratoire GERiiCO,

Section : 71

Durée : du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

Profil : Pratiques et compétences numériques des jeunes

Localisation : Université de Lille – Campus Pont de Bois – Villeneuve d’Ascq - Roubaix

Rémunération mensuelle : Rémunération selon grille ingénieur d’études (variant en fonction du niveau de diplôme et de l’ancienneté).

Définition du poste

Le laboratoire GERiiCO (EA 4073) propose un contrat d’ingénieur dirigé par Laure Bolka-Tabary et Susan Kovacs, maîtres de conférences en sciences de l’information et de la communication. GERiiCO est un pôle de recherche à vocation internationale en Sciences de l'information et de la communication de la région Hauts-De-France. Équipe d'Accueil de l'université de Lille (EA 4073), elle fédère 39 enseignants-chercheurs.

Le contrat d'ingénieur entre dans le cadre du projet PIA-Jeunesse mené entre le laboratoire GERiiCO et la Métropole Européenne de Lille, sur la période 2017 - 2020.

Le projet vise pour le laboratoire à participer à l’évaluation du programme d’Investissement d’Avenir PIA-Jeunesse mené par la Métropole Européenne de Lille. L’évaluation du projet est en effet centrale dans la démarche du PIA métropolitain pour pérenniser des modalités de travail et mieux intégrer les politiques jeunesses à l’échelle des bassins de vie et à simplifier les parcours des jeunes. Il est proposé de mettre en place un cadre évaluatif permettant d’accompagner chaque étape du projet.

Dans ce sens, le contrat vise à mener des observations et actions de terrain à propos de l’étude transversale et longitudinale sur les pratiques et compétences numériques des jeunes, en complément du travail déjà engagé à ce niveau par les chercheurs de GERiiCO depuis la première phase du PIA. L'étude transversale concernera différents terrains de la métropole lilloise, essentiellement scolaires et associatifs. Le “numérique” renvoie ici à la fois à l’informatique (le codage par exemple) mais également à l’usage d’outils numériques (comme les réseaux sociaux, l’auto-publication de vidéos en ligne, etc.). Il s'agira de participer aux enquêtes menées sur les jeunes impliqués dans les différentes actions mises en place au sein du PIA afin d’étudier l'appropriation par les jeunes des dispositifs créés, co-construits et portés par les acteurs divers engagés dans le programme.

Il s’agira notamment de participer à l’élaboration d’une méthodologie permettant d’appréhender la manière dont les actions mises en place orientent à court et à moyen terme chez les jeunes : leurs pratiques numériques, leurs activités de formation et d'autoformation, leur scolarité, leur socialisation, leur orientation professionnelle, leur montée en compétences (compétences en codage, en gestion de l’identité numérique, en production audiovisuelle, etc.) et les modalités d’auto-évaluation de ces compétences. Parallèlement il s'agira de participer à l'accompagnement du projet « Wi-Filles » qui vise à sensibiliser et former des collégiennes et lycéennes au numérique via des observations de terrain, une enquête par questionnaires et des entretiens auprès des jeunes. Les résultats de ce travail pourront servir à identifier les leviers et freins de l'appétence pour le numérique chez les jeunes filles et seront comparés à d’autres études afin de déceler les spécificités locales et institutionnelles dans les dispositifs de sensibilisation.

La personne recrutée sera également sollicitée en soutien à l'organisation d'un colloque

Activités

Observations ethnographiques, compte-rendu d'observations et analyses,

Élaboration, recueil et analyse de questionnaires,

Entretiens qualitatifs et retranscriptions,

Analyse et présentation des données, rédaction de rapports, restitutions orales auprès des partenaires,

Approche comparative des terrains,

Participation à la diffusion et à la valorisation des résultats dans la sphère universitaire et dans la société civile,

Participation à la synthèse scientifique du projet,

Participation à l'organisation d'un colloque.

Compétences

Doctorat (soutenu ou en cours) en sciences de l’information et de la communication ou en sociologie,

Maîtrise de la conception et de la mise en œuvre d’enquêtes qualitatives,

Contact relationnel avec un public jeune et des acteurs institutionnels,

Sens de l'organisation,

Capacité de travailler en équipe et en autonomie,

Connaissances théoriques autour des thématique « jeunesse et numérique » et « genre et numérique »,

Participation à l’organisation de manifestations.

Modalités de candidature

Le dossier est à envoyer en version électronique aux deux responsables avant le 20 août 2019. Il comprendra : un CV, une lettre de motivation exposant l’adéquation avec le profil du candidat, et une copie du diplôme de doctorat, le résumé de la thèse (et/ou 1 ou 2 publications significatives), les documents de soutenance le cas échéant ainsi que les contacts de deux référents.

Jury

Laure Bolka-Tabary, maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication, Université de Lille, laboratoire GERiiCO, laure.bolka-tabary@univ-lille.fr

Susan Kovacs, maître de conférences en Sciences de l'information et de la communication, Université de Lille, laboratoire GERiiCO, susan.kovacs@univ-lille.fr

Contacts

Laure Bolka-Tabary (laure.bolka-tabary@univ-lille.fr )

Susan Kovacs (susan.kovacs@univ-lille.fr)

