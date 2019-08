The lessons of Rome - 5th edition

Summary

Les Leçons de Rome propose un espace de réflexion et de débat pour quiconque appréhende l’Italie comme laboratoire de recherche architecturale, urbaine et paysagère. Définir l’Italie comme laboratoire suppose d’analyser les contextes de fabrication des politiques urbaines aussi bien que les expériences de projet, les théories comme les pratiques, les héritages et les mutations tout autant que les orientations et les prospectives. En quelques mots, construire un savoir et une culture, mais encore tirer des enseignements et développer des outils opératoires pour appréhender le présent et enrichir les pratiques contemporaines.