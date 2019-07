Florence, ville d'art et les Français

Announcement

Argumentaire

Ce colloque s’intéresse au rôle des Français dans la construction d’un mythe de Florence comme « ville d’art » à travers l’histoire, la littérature et les diverses formes de production artistique. A Florence, plus que partout ailleurs en Italie, la beauté de la ville, le paysage urbain, les grands artistes et leurs chefs-d’œuvre ont fait l’objet d’un véritable processus de mythification culturelle en Europe à partir du XIXe siècle. Florence apparaît ainsi dans la culture française comme un lieu central et idéal dont le souvenir et les représentations infusent très largement la conception générale des arts, de la Renaissance italienne ou encore du génie artistique. Si la vivacité du mythe florentin a été bien étudiée en Angleterre et en Allemagne, l’importance du mythe florentin en France, ses origines et ses multiples développements intellectuels et artistiques ont été relativement négligés par la critique. Le colloque entend donc éclairer la façon dont les œuvres d’art, les artistes et les hauts lieux de la culture florentine ont été perçus et reçus par les Français, les types de réflexions et d’analyses critiques que l’étude des œuvres a suscité dans les milieux savants, mais aussi les nombreuses évocations poétiques de la ville, de ses arts et de son histoire dans la création artistique et littéraire en France.

Programme

Mercredi 18 septembre

14h : accueil des participants14h15-14h30 : introduction par Anne Lepoittevin, Emmanuel Lurin et Alain Mérot

Les historiens français et le mythe de la « Renaissance » florentine

Présidence de séance : Pascal Griener (Université de Neuchâtel)

14h30-15h : Qu’est-ce qu’une ville d’art ? par Alain Mérot (Sorbonne Université, Centre André Chastel)

(Sorbonne Université, Centre André Chastel) 15h-15h30 : Le mythe avant le mythe : Florence, les arts et la construction de l’idée de Renaissance, de Voltaire à Séroux d’Agincourt par Antonio Brucculer i (ENSA, Paris Val-de-Seine)

i (ENSA, Paris Val-de-Seine) 15h30-15h45 : discussion

15h45-16h15 : pause café

16h15-16h45 : Les historiens de l’art français et le Risanamento de Florence par Thomas Renard (Université de Nantes)

(Université de Nantes) 16h45-17h15 : Dialogue culturel européen et compétition scientifique internationale : la section d’histoire de l’art de l’Institut français de Florence (1908-1939) par Marie Tchernia-Blanchard (Université Paris Sciences et Lettres)

(Université Paris Sciences et Lettres) 17h15-17h45 : discussion

19h : apéritif dînatoire pour les intervenants

Jeudi 19 septembre

Matin : La « ville de l’art » : Florence vue par les artistes et les écrivains français

Présidence de séance : Alessandro Nova (Kunsthistorisches Institut in Florenz)

9h30-10h : Florence et la génération romantique : l’exemple de Géricault, Ingres et Delacroix par Barthélemy Jobert (Sorbonne Université, Centre André Chastel)

(Sorbonne Université, Centre André Chastel) 10h-10h30 : Sur les traces de Michel-Ange : artistes et écrivains à Florence à la fin du XIX e siècle par Sara Vitacca (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Académie de France à Rome)

siècle par (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Académie de France à Rome) 10h30-10h45 : discussion

10h45-11h15 : pause café

11h15-11h45 : La maison Alinari et la France (titre et intervenant à préciser)

11h45-12h15 : Les Goncourt, les Rohault et le Sâr Péladan : le goût initial pour les “primitifs toscans” et ses difficultés politiques par Nadeije Laneyrie-Dagen (École normale supérieure, Paris)

(École normale supérieure, Paris) 12h15-12h30 : discussion

12h30-14h : déjeuner pour les intervenants

Après-midi : Le modèle florentin dans les collections, les musées et les académies en France

Présidence de séance : Philippe Sénéchal (Université de Picardie Jules Verne)

14h-14h30 : Avant Campana : les prémices de la fortune de la sculpture florentine des XIV e -XV e siècles par Daniele Rivoletti (Université Clermont-Auvergne)

-XV siècles par Daniele Rivoletti (Université Clermont-Auvergne) 14h30-15h : Cultural counterplay between Lyon and Florence : Louis Carrand, Renaissance Arts and the Bargello Bequest par Martina A. d’Amato (Bard Graduate Center, New York)

15h-15h15 : discussion

15h15-15h45 : pause café

15h45-16h15 : La Tribuna dédoublée : la pratique française des salles de chefs-d’œuvre au XIX e siècle par Cecilia Hurley-Griener (Université de Neuchâtel/ École du Louvre)

siècle par Cecilia (Université de Neuchâtel/ École du Louvre) 16h15-16h45 : ‘Notre Tribune à nous’ : Florence et ses collections dans l’imaginaire des amateurs d’art et des conservateurs français au XIX e siècle par Felicity Bodenstein (Sorbonne Université, Centre André Chastel)

siècle par (Sorbonne Université, Centre André Chastel) 16h45-17h15 : Le rayonnement du mythe florentin en France : la collection d’Édouard André et Nélie Jacquemart par Giancarla Cilmi (École Pratique des Hautes Études/École du Louvre)

(École Pratique des Hautes Études/École du Louvre) 17h15-17h45 : discussion

Vendredi 20 septembre

Matin : Permanences, mutations et actualité du mythe florentin en France

Présidence de séance : Gianni Iotti (Università di Pisa)

9h-9h30 : Benvenuto Cellini, fantasma del Rinascimento : lo scultore fiorentino tra autobiografia, mito e rêverie par Tommaso Mozzati (Università di Studi di Perugia)

(Università di Studi di Perugia) 9h30-10h : « Que tu es belle, Florence, mais que tu es triste ». Images de Florence dans le théâtre romantique par Sylvain Ledda (Université de Rouen)

(Université de Rouen) 10h-10h30 : discussion

10h30-11h : Le Passant de François Coppée et ses avatars : une Florence fantasmée par Philippe Sénéchal (Université de Picardie Jules Verne)

(Université de Picardie Jules Verne) 11h-11h30 : ‘Aurais-je la joie de vous serrer la main à Florence ?’ Intellettuali francesi nella Firenze di Montale. Con documenti inediti par Francesco Ruvolo (Milan, Docente di ruolo, Scuola Secondaria)

(Milan, Docente di ruolo, Scuola Secondaria) 11h30-12h : Un éternel printemps. Proust et Florence par Benoît Dauvergne (Sorbonne Université, Centre André Chastel)

(Sorbonne Université, Centre André Chastel) 12h-12h30 : discussion générale

12h30-14h : déjeuner pour les intervenants

Après-midi libre ou excursion