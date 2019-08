Summary

La peinture murale alsacienne demeure méconnue. Du Moyen-Âge à nos jours, de nombreux décors, figurés ou ornementaux, témoignent cependant de la richesse de ce patrimoine, ce que confirment plusieurs découvertes récentes. La position transfrontalière de l’Alsace est également un axe fort autour duquel s’articulent différentes problématiques telles que les transferts iconographiques et stylistiques ou encore la mobilité des artistes au sein du Rhin supérieur. L’étude d’exemples suisses et allemands permet de mettre ces questions en relief tant au niveau régional qu’international.

Le Groupe de Recherches sur la Peinture Murale (GRPM : www.grpm.asso.fr), en partenariat avec les Dominicains de Haute-Alsace et la Communauté des communes de la région de Guebwiller, vous propose de dresser un bilan des connaissances et d’ouvrir des perspectives de recherche et de valorisation des peintures monumentales.

La Ville de Guebwiller, Ville d’art et d’histoire, accueille ces rencontres internationales aux Domincains de Guebwiller et au château de la Neuenbourg.