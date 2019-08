Qualité de l'air, changement climatique, énergie – PRIMEQUAL

Announcement

Présentation

Les projets de recherche pourront s’inscrire :

dans un ou plusieurs des trois objectifs généraux ci-après :

Compréhension des interactions (et rétroactions) Analyse des politiques publiques Identification d’actions

et/ou dans une ou plusieurs des questions thématiques ci-après :

Activités agricoles – Quelle agriculture résiliente pour demain ? Aménagement et dynamiques territoriales Mobilités et transports Gestion des déchets – Quelles bonnes filières retenir ? Quels bâtiments pour concilier les enjeux de qualité de l’air et du changement climatique ? Politiques publiques – Échelles, acteurs, interventions

Le présent appel à propositions de recherche (APR) est ouvert à toutes les équipes de recherche françaises et leurs partenaires, quels que soient leur institution d’appartenance et leur statut (public / privé). Les équipes de recherche étrangères sont éligibles à un soutien financier de PRIMEQUAL à la condition d’être partie prenante dans une proposition coordonnée par un laboratoire français, d’accepter les modalités de subvention propres aux financeurs (suivant le cas du MTES, de l’ADEME ou relevant d’autres financeurs), et que la plus-value de la présence de ces équipes comme partenaires du projet soit clairement présentée dans la proposition.

Modalités de candidature

La date de clôture de l’APR est fixée au 8 novembre 2019 avant 11 h.

La soumission des propositions se fera en une seule étape et uniquement en ligne. Le lien pour accéder à la plate-forme de dépôt des dossiers, « appelsaprojets.ademe.fr », est disponible sur www.primequal.fr et sur www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

Le dossier comprendra :

des informations à compléter en ligne (dont un résumé non confidentiel qui, pour les propositions retenues pour financement, sera affiché sur les sites www.primequal.fr et www.ademe.fr) ;

une description du projet, qui ne devra pas excéder l’équivalent d’une vingtaine de pages et devra utiliser le modèle de fichier fourni (ACRONYME_QA-CCNRJ2020_Technique.docx) ;

les informations administratives et le détail des demandes budgétaires, qui devra utiliser le modèle de fichier fourni (ACRONYME_ QA-CC-NRJ2020_Financier.xlsm) ;

le(s) formulaire(s) de consentement RGPD complété(s) (un par partenaire).

La description du projet exposera notamment :

les objectifs ;

la méthodologie : hypothèses et méthodes envisagées, protocoles suivis, planning… ;

les contributions des différents acteurs, leurs compétences et les partenariats envisagés ;

les livrables et la valorisation envisagée, en particulier à destination des utilisateurs opérationnels, ainsi le cas échéant qu’une réflexion sur la stratégie de mise à disposition les données qui seront générées dans le cadre du projet ;

la justification du budget demandé ;

une bibliographie en lien avec la proposition.

Il convient de garder à l’esprit que le programme PRIMEQUAL soutient des recherches dites finalisées, dont les résultats sont de nature à aider la décision, la mise en œuvre, et/ou l’évaluation d’actions dans le domaine de la qualité de l’air. Afin de veiller à la transformation des résultats des travaux en valeur ajoutée, les projets devront intégrer un volet dédié au passage à l’action au regard des connaissances acquises et adapté aux cibles visées. Par ailleurs, dans la mesure du possible, il conviendra d’associer au pilotage des projets des bénéficiaires finaux (y compris les « non sachants » et les « pas convaincus »), si possible dès l’amont des projets, sinon à mi-parcours des projets pour échanger et le cas échéant réorienter les travaux.

Critères de recevabilité et d’éligibilité

Ne seront pas recevables :

les projets soumis hors délai ;

les dossiers incomplets ;

les dossiers ne respectant pas les formats de soumission (utilisation des modèles fournis, dépôt des documents aux formats Word et Excel) ;

les dossiers pour lesquels les informations renseignées sur la plateforme, dans ACRONYME_QA-CC-NRJ2020_Technique.docx et dans ACRONYME_ QA-CCNRJ2020_Financier.xlsm ne seront pas identiques ;

les dossiers non déposés via la plate-forme « appelsaprojets.ademe.fr » (sauf problèmes techniques de mise en œuvre de la plate-forme et imputables à l’ADEME).

Ne seront pas éligibles :

les projets n’entrant pas dans le champ de l’appel à projets ;

les opérations non transposables ou dont les résultats n’intéresseraient que leur seul promoteur ;

les opérations d’investissement ;

les développements à des fins commerciales.

Évaluation

Les propositions reçues feront l’objet d’une évaluation par des experts spécialistes des différents champs de l’appel à propositions de recherche. Les expertises seront discutées au Conseil scientifique (CS) de PRIMEQUAL qui classera les offres selon leur valeur scientifique et leur caractère structurant et innovant, en fonction de leur adéquation avec les objectifs de l’appel à propositions de recherche PRIMEQUAL. Le classement des propositions par le Conseil scientifique sera présenté au Comité d’orientation (CO) du programme qui rassemble les parties prenantes intéressées par laqualité de l’air (ministères, agences et organismes, associations, milieux professionnels). Le Comité d’orientation s’appuiera sur l’analyse du conseil scientifique pour donner un avis d’opportunité de financement en fonction de l’intérêt pour l’action publique et de la cohérence globale du programme. La sélection in fine des projets retenus pour financement par l’ADEME dépendra des limites du budget consacré à l’appel à propositions de recherche et de ses priorités de recherche.