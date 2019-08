Announcement

[1] Writing History from the Margins: African Americans and the Quest for Freedom, sous la direction de Claire Parfait, Hélène Le Dantec-Lowry et Claire Bourhis-Mariotti (New York: Routledge, 2016) ; Écrire l’histoire depuis les marges : une anthologie d’historiens africains-américains 1855-1865,dans la collection SHS des éditions Terra-HN (2018). http://www.shs.terra-hn-editions.org/Collection/?-Historiens-africains-americains-; Histoire en marges. Les périphéries de l’histoire globale, édité par Hélène Le Dantec-Lowry, Matthieu Renault, Marie-Jeanne Rossignol et Pauline Vermeren (à paraître en 2018 aux Presses universitaires François-Rabelais de l’université de Tours).

Au-delà de ce projet, dont une première étape importante vient de se conclure, nous voulons nous intéresser aux Amériques intellectuelles noires et non-blanches plus globalement, au-delà des États-Unis. Ainsi proposons-nous de consacrer un numéro de la revue IdeAs. Idées d’Amériques au sujet, en ouvrant notre problématique à une triple perspective : un élargissement du domaine géographique, culturel, ethnique et « racial » (l’ensemble des Amériques, avec en conséquence la prise en compte des acteurs noirs, indigènes, « mulâtres » ou métis selon les pays, les situations et les terminologies), l’ouverture vers la dimension du genre (les stratégies et contributions des femmes afro-descendantes, indigènes ou métisses) et les processus de création intellectuelle et d’édition plus largement compris (écriture de l’histoire, mais aussi de la fiction). Il s'agit d’explorer le potentiel qu’offre la comparaison entre les expériences de l'ensemble des Amériques – Amérique latine, Caraïbes et Amérique du Nord – en ce qui concerne les « marges créatrices ». Il nous paraît donc important de prendre en compte aussi le travail des historiens caribéens du 19e siècle, en particulier de la première génération d’historiens haïtiens dont l’émergence coïncide avec celle des historiens africains-américains que nous avons étudiés (voir la thèse récente de Délide Joseph[2]). Nous aimerions également explorer la question de l’émergence de voix noires ou métisses au Brésil (voir les contributions récentes de Paulina L. Alberto ou de Gioavana Xavier da C. Nascimento[3]), dans les Antilles et en Amérique latine jusqu’au tournant du 20e siècle : quelles conditions sociales, économiques et politiques rendent possible l’expression d’une « voix » « noire », « métisse » ou « indigène » en situation de domination ? Pourquoi certains pays ont-ils une longue tradition d’élites intellectuelles et artistiques noires alors qu’il n’en va pas nécessairement de même ailleurs ? Comment la situation « marginale » dans ces différents espaces du continent américain s’est-elle avérée créatrice en termes notamment de méthodes, perspectives, esthétiques et sources ? Positionnés aux marges, les intellectuels issus des communautés indigènes ou africaines ne sont-ils pas aussi parfois au cœur de la construction nationale ? Les concepts de « marges » et « centre » ne doivent-ils pas être dépassés ?

Placés à la marge à la fois de leur société, des institutions savantes et des réseaux du livre, les historiens africains américains du 19e et du début du 20e ont dû faire preuve de beaucoup d’ingéniosité et d’imagination dans la recherche de sources et la publication de leurs ouvrages. Ainsi ont-ils utilisé des sources orales et des journaux bien avant leurs homologues anglo-américains. Pour parvenir à publier leurs ouvrages, les premiers auteurs africains-américains (récits d’esclaves, romans) ont adopté des techniques variées (financement à compte d’auteur et / ou par souscription, vente des ouvrages par eux-mêmes etc.). La situation à la marge s’est donc avérée créatrice, comme l’a révélé le projet IDEX Sorbonne Paris Cité « Écrire l’histoire depuis les marges : le cas des Africains- Américains » https://hdlm.hypotheses.org/ et ses publications associées[1].

Argument

African American historians of the 19th and early 20th centuries were located at the margins of their society, of scholarly institutions and of book trade networks. To a certain extent, these adverse conditions led them to search for new sources—thus they used oral history well before their white counterparts did—and imagine pioneering ways to break into print. To get their work (slave narratives, essays, novels) printed and circulated, they resorted to various means, such as self-publishing, subscription publishing, marketing and sale of the printed work by the author. The creative power at work in the margins was amply demonstrated in the 3-year granted project entitled “Writing History from the Margins: The Case of African Americans” (https://hdlm.hypotheses.org/).[1]

The first phase of the project has ended, and we would now like to look beyond the United States, for a special issue of the open access online journal IdeAs. Idées d’Amériques. The issue means to examine the emergence of native, black, and mixed-race intellectuals in the Americas, looking at different countries and their specificities, while exploring issues of genre, and processes of creation and publication of works of fiction or nonfiction. Comparison between the diverse experiences of the Americas (North and South America) should provide further examples of the creative power at work in the margins. The panel theme can be approached from several angles: Which circumstances—social, political, economic—allow for the emergence of a native, black, or mixed-race voice in white-dominated societies? How can we explain the rise of a black, native, or mixed-race intellectual and artistic elite in some countries and not others? In what ways has the marginal position of native, black and mixed-race intellectuals forced them to innovate in terms of methods, aesthetics, sources and approaches? Should we go beyond the very notions of “center” and “margins”?

Calendar

The authors should send in abstracts of 500 words maximum and a short biographical notice

by October 15, 2019 to:

Véronique Hébrard : veronique.hebrard@univ-lille.fr

Silvia Capanema : silvia.capanema@univ-paris13.fr

Fatma Ramdani : fatma.ramdani@univ-lille.fr

Claire Parfait : claire.parfait@univ-paris13.fr

Isabelle Vagnoux : isabelle.vagnoux@univ-amu.fr

Vetting process: The co-editors will answer by November 4, 2019

Final pre-selected papers will be sent by March 1, 2020

Final publication online, after the peer-reviewing process and revisions: October 2020.

Procedure

Double blind peer review procedure.

All submissions must be previously unpublished in any form, either print or web, or in any other language; nor must they have been sent simultaneously for consideration to any other journal. Authors agree to cede copyright to IdeAs for electronic reproduction and authorize online publication. If a translation is necessary, it will be carried out after acceptance of the original by IdeAs and under IdeAs supervision.

Articles must not exceed 45 000 signs (including footnotes, bibliography and spaces) and must abide by the journal's editorial rules.

Languages: English, French, Spanish or Portuguese.

Notes

[1] Writing History from the Margins: African Americans and the Quest for Freedom, eds Claire Parfait, Hélène Le Dantec-Lowry and Claire Bourhis-Mariotti (New York: Routledge, 2016) ; Écrire l’histoire depuis les marges : une anthologie d’historiens africains-américains 1855-1865, collection SHS, éditions Terra-HN (2018)

http://www.shs.terra-hn-editions.org/Collection/?-Historiens-africains-americains-; Histoire en marges. Les périphéries de l’histoire globale, eds Hélène Le Dantec-Lowry, Matthieu Renault, Marie-Jeanne Rossignol and Pauline Vermeren (Presses universitaires François-Rabelais de l’université de Tours, forthcoming).