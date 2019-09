Announcement

Argumentaire

Pour la 72e édition du Congrès de l’IHAF, qui se tiendra à Ottawa, capitale nationale et ville-frontière par excellence, nous nous interrogerons sur notre rapport aux frontières, non plus en les enjambant mais en les appréhendant dans toute leur complexité. Par définition, en effet, le terme frontière est hautement polysémique et, en dépit de l’éclatement des axes et des avenues de recherche qu’il suggère, rapproche et fédère autant qu’il divise et sépare.

La frontière, qu’elle soit singulière ou plurielle, matérielle ou mentale, construite ou imagée, est heuristique et métaphorique. Dans le champ des sciences sociales et humaines en particulier, la frontière est donc par essence interdisciplinaire. Conformément à ses dimensions territoriales, politiques, institutionnelles, culturelles ou symboliques, la frontière, dans ses formes connues ou inédites, balise l’espace que nous voulons investir dans le cadre de cette rencontre annuelle.

Comment s’exprime, en différentes époques, la notion de frontière en Amérique française? Comment évolue-t-elle au fil des siècles? Quelles sont ses représentations? Quels types de pouvoir impose-t-elle? C’est autour de ces questions que nous engageons les participant.e.s à proposer des pistes d’analyse empiriques, théoriques ou épistémologiques qui permettront de mieux problématiser la frontière.

Le thème de la frontière se prête à des approches et des thématiques variées. Il favorise particulièrement bien leur croisement et leur entrelacement. Parmi ces thématiques, mentionnons les frontières physiques et géographiques, les frontières sociales et économiques, les frontières culturelles et symboliques, les frontières disciplinaires, épistémologiques et historiographiques, les frontières politiques et idéologiques, et les frontières temporelles et générationnelles.

Davantage d'information ici : https://congresihaf2019.cieq.ca/

Programme

17 octobre 2019

13h00-14h00 et 18h30-19h30

Carrefour des apprentissages, salle C223

14h00-17h00

Visite du Musée canadien de l'histoire

19h00-20h15

Conférence d'ouverture - Perceptions de la frontière chez une historienne et une géographe

Salle CRX-220

Frontières imaginaires, Espaces inconnus

Raymonde Litalien Conservateur honoraire des Archives du Canada, Présidente de la section Histoire, Lettres et Arts de l’Académie de Marine

La frontière au quotidien

Anne Gilbert Professeure émérite, département de géographie, Université d'Ottawa

20h15-22h00

Vin d'honneur offert par le département d'histoire de l'Université d'Ottawa et atelier vidéoludique

Salle CRX-230

18 octobre 2019

8h00-17h00

Carrefour des apprentissages, salle C223

8h00

Carrefour des apprentissages, 5e étage

8h15-19h30

Salon du livre

Carrefour des apprentissages, 5e étage

8h30-10h00

Séance 1 Identité juive et presse québécoise au XXe siècle

Président : Hugues Théorêt, Université d'Ottawa

Formes et complexités de l’image des Juifs dans le journal L’Action catholique de Québec (1932-1939)

Pierre Anctil Université d'Ottawa

La presse juive anglophone montréalaise face au néonationalisme québécois (1960-1976)

Simon-Pierre Lacasse Université d'Ottawa

L’instrumentalisation d’Auschwitz dans les journaux québécois francophones (1945 à nos jours)

Maxime Brunet Université d'Ottawa

Séance 2 : Fondement de la discipline infirmière. Traverser les frontières disciplinaires et rendre compte de postures historiographiques différentes

Présidente : Marie-Josée Godin, Université de Sherbrooke

L’héritage des hospitalières : Un malaise flou autour de la construction du savoir infirmier enseigné au Québec

Marie-Claude Thifault Université d'Ottawa

La construction des savoirs infirmiers : une analyse intersectionnelle

Yolande Cohen UQÀM

L’évolution de la formation infirmière au Québec sous l’angle des modes fondamentaux de développement de savoirs infirmiers

Jacinthe Pepin Université de Montréal

Bref aperçu de l’évolution de l’offre de formation infirmière universitaire concomitante à celle de l’idée de science

Clémence Dallaire Université Laval

Séance 3 Frontières et réglementation urbaine

Président: Paul-André Linteau, UQÀM

« Des maisons non pas impropres à l’habitation, mais démodées, surannées » : établir la frontière entre insalubrité et salubrité à Montréal, 1930-1939

Jean-Christophe Racette UQÀM

Toilettes à eau et clivages sociaux à Montréal, 1856-1901

Gilles Lauzon Chercheur indépendant

Circulation, ordre public et nuisances : relations entre populations urbaines et animales à Montréal et à La Nouvelle-Orléans au XIXe siècle

Benjamin Gagnon UQTR

Montréal en 1919 : Industries, transport et espaces résidentiels

David Girard UQÀM

Séance 4 L'historien.ne, le temps et l'urgence climatique

Présidente : Michèle Dagenais, Université de Montréal

L’historien face aux risques environnementaux du passé et actuels

Valérie Poirier Université de Guelph

Pousser la déconstruction plus loin : l’historien lambda et l’environnement

Daniel Poitras IHAF

La crise et les avenirs d’autrefois

Thomas Wien Université de Montréal

Craindre ou espérer un changement climatique (XVIIe-début XXe siècle) : quelques considérations sur l'actuel et l'inactuel d'une enquête historique au long cours

Fabien Locher CNRS, Paris

Séance 5 La frontière Nord-Ouest et les Métis dans l'Amérique française

Président : Timothy Foran, Musée canadien de l'histoire

Le métissage franco-amérindien et repenser la chronologie du peuple Métis dans l'Ouest canadien, 1731-1774

Scott Berthelette Université Queen's

« Une branche de l’arbre canadien-français » : l’influence d’un politique Métis sur l’Association Saint-Jean-Baptiste en 1874

Max Hamon Université McGill

La foi et la frontière américaine : souffrances du colonialisme et guérisons miraculeuses chez les Métis de la rivière Rouge (1845-1896)

Émilie Pigeon Université d'Ottawa

Carrefour des apprentissages, 5e étage

10h20-11h50

Lieu: à déterminer

Séance 6 Espaces réservés, identités fluctuantes: le cas des "terres indiennes" de la vallée du Saint-Laurent

Président: Jean-François Lozier, Université d'Ottawa

L’ambiguïté frontalière : le cas des terres « réservées » pour les Autochtones de la vallée du Saint-Laurent sous le régime français

Alain Beaulieu UQÀM

Territoire « seigneurial » et frontière identitaire : les modalités différenciées de concession de censives entre les Abénaquis et les Canadiens

Isabelle Bouchard CIÉQ/UQTR

Territoire et frontière conceptuelle : la Confédération et l’évolution de la notion de réserve indienne

Maxime Gohier UQÀR

Quel territoire traditionnel pour les Makwaninis-Algonquins de la grande région de la Mauricie ?

Denys Delâge Université Laval

Séance 7 : Les savoirs en santé mentale: délimiter et adapter le champs d'expertise au Canada français

Présidente : Sandra Harrisson, Université d'Ottawa

Les enfants épileptiques au Québec à la frontière de la maladie et du handicap, 1930-1970

Susanne Commend Université d'Ottawa

Des frontières culturelles en santé mentale? Retour ses les études pionnières de HMB Murphy, entre psychiatrie transculturelle, démographie et épidémiologie

Emmanuel Delille Centre Marc Bloch

Par-delà les frontières : l’histoire transnationale de la fondation de l’hygiène mentale au Québec (1918-1934)

Alexandre Klein Université Laval

Séance 8 : Économie et vie sociale en Nouvelle-France

Présidente : Sylvie Dépatie, UQÀM

Les pratiques monétaires dans une économie-frontière : la monnaie de carte dans les campagnes canadiennes sous le Régime français (1685-1744)

Emmanuel Bernier CIÉQ/Université Laval

Le « commerce étranger » à Montréal : construction discursive de la ville-frontière par trois intendants de la Nouvelle-France, 1720-1730

Gilles Roy Université de Montréal

Vie et mort des seigneuries de la vallée du Saint-Laurent, 1620-1940

Alain Laberge CIÉQ/Université Laval

Séance 9 Le corridor créole, 1790-1850: histoires transfrontalières et histoires transatlantiques

Présidente : Leslie Choquette, Assumption College

Le statut du français dans la communauté transfrontalière du Détroit du lac Érié au XIXe siècle

Guillaume Teasdale University of Windsor

Conflits de souveraineté : missionnaires français, indiens et État fédéral états-unien dans le sud-ouest des Grands Lacs après 1812

Gabrielle Guillerm Northwestern University

La Haute-Louisiane étatsunienne des migrants français, 1803-1821 : frontière, borderland, monde atlantique

Soazig Villerbu Université de Limoges

La peur de l’Autre : frontière, pouvoir et division dans la vallée de l’Ohio au XVIIIe siècle

William Chassé UQÀR

Séance 10 : Les catégories d’âge féminines au XXe siècle : des frontières élastiques, invisibilisées et négociées

Présidente: Denyse Baillargeon, Université de Montréal

Genre, migration et vieillesse en Amérique du Nord. Quel fut l’impact de la frontière canado-américaine dans le destin des Canadiennes françaises âgées au début du XXe siècle

Marie-Ève Harton Université de Saint-Boniface et Université Concordia

Information confidentielle ou donnée publique ? L’âge, objet de tensions entre les citoyennes et les recenseurs canadiens, 1901-1911

Aline Charles Université Laval

Les personnes sous curatelle depuis 1945 : l’invisibilisation du genre

Anne Perriard Université Laval

La contestation des catégories d'âge et de genre: la cause de l'anti-âgisme dans le sillage du féminisme depuis les années 1970

Juliette Rennes EHESS

Carrefour des apprentissages, 5e étage

13h30-15h00

Séance 11 : Familles et travail au XVIIIe siècle dans le gouvernement de Québec

Présidente : Béatrice Craig, Université d'Ottawa

Les meuniers du gouvernement de Québec : un monopole familial sur l’artisanat rural dans une société rurale préindustrielle

Félix-Antoine Têtu Université de Sherbrooke

Le travail des femmes dans le recensement de Québec de 1744 : des compétences aux origines familiales ?

Marie-France Prévost Université de Sherbrooke

Soldats allemands / habitants canadiens : agriculteurs de père en fils dans le monde rural canadien à la fin du XVIIIe siècle ?

Audrey Desrochers Université de Sherbrooke

Conflits territoriaux, gestion seigneuriale et notabilité marchande. Les frontières poreuses de la pluriactivité économique de Jonathan Würtele

Nicolas Lelièvre UQTR

Séance 12 Table-ronde : En hommage à Gaétan Gervais: regards sur l'historiographie franco-ontarienne, sa genèse, ses défis

Séance parrainée par le Bureau des affaires francophones de l'Université Laurentienne, le bureau du vice-recteur aux affaires francophones de l'Université Laurentienne et la Chaire de recherche en histoire de l'Ontario français

Président : Yves Frenette, Université de Saint-Boniface

François-Olivier Dorais UQÀC, Michel Bock Université d'Ottawa, Serge Miville Université Laurentienne et Stéphanie Saint-Pierre Université Sainte-Anne

Séance 13 : La vallée laurentienne et les hectares fantômes de l'industrialisation britannique

Président : Stéphane Savard, UQÀM

Développement portuaire et commerce entre la vallée du Saint-Laurent et le Royaume-Uni, 1850-1876

Jim Clifford University of Saskatchewan et Michèle Dagenais Université de Montréal

Synchronicités interconnectées et changements paysagers dans les environnements forestiers et urbains de l’Empire britannique durant le long XIXe siècle

Jim Clifford University of Saskatchewan et Stéphane Castonguay UQTR

Les Hectares fantômes de l’empire britannique au Québec : La « Dominions Royal Commission » de 1912-1917

Colin Coates York University

Séance 14 Révolutions à travers les frontières. Histoire croisée de la Rébellion de 1837-38 et de l'Amérique jacksonienne

Séance parrainée par l'Institut Wilson d'histoire canadienne de l'Université McMaster

Présidente : Marise Bachand, UQTR

Qu’est-ce que l’histoire transnationale ? Apports méthodologiques de l’histoire connectée

Julien Mauduit Institut Wilson d'histoire canadienne, Université McMaster

À la lumière du rapprochement : la rivalité américano-britannique aux frontières de Hawaï, 1830-40

Jason Opal Université McGill

« Des pèlerins devant l’autel sacré de la liberté » : les Révolutions canadiennes de 1837-1838 dans la United States Democratic Review de John L. O’Sullivan.

Louis-Georges Harvey Université Bishop

La Rébellion canadienne et le sud des États-Unis

Maxime Dagenais Institut Wilson d'histoire canadienne, Université McMaster

Séance 15 : Aux frontières de l'histoire autochtone I : méthodologie et militantisme

Frontières épistémologiques, disciplinaires ou ontologiques ? Les enjeux de l’histoire autochtone

Leila Inksetter UQÀM

Au-delà des frontières coloniales : les chefs hurons-wendat rencontrent le roi d’Angleterre en 1825

Jonathan Lainey Musée canadien de l'histoire

"Nous sommes une Nation" : Émergence de nouvelles structures politiques autochtones au Québec, 1943-1969

Cassandre Roy Drainville UQÀR

Frontières légales, frontières linguistiques : l’ordre légal Illinois au XVIIIe siècle dans les archives françaises

Andrew Fletcher Université de Sherbrooke

Carrefour des apprentissages, 5e étage

15h20-16h50

Séance plénière Quelles frontières aux marges de l'Amérique française?

Président : Denys Delâge, Université Laval

François Furstenberg Johns Hopkins University, Gilles Havard CNRS, Paris et Nicole St-Onge Université d'Ottawa

17h00-18h00 Assemblée générale de l'IHAF

18h15-19h15 Coquetel

Lieu: Jackson Café, 10 Avenue Daly, Ottawa ON K1N 6E2

19h30 - Banquet et remise des prix de l'Institut

Lieu: Galerie d'art d'Ottawa (GAO). L’édifice compte plusieurs entrées pratiques: le 50, pont

Mackenzie King et le 2, avenue Daly, ainsi qu’un accès intérieur depuis la Cour des arts.

19 octobre 2019

8h00-13h30

Carrefour des apprentissages, salle C223

8h00

Carrefour des apprentissages, 5e étage

8h30-10h00

Séance 17 : Identité et représentation des francophones en Amérique du Nord: entre marginalisation et solidaritéSéance parrainée par la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du nord (CEFAN)

Président : Martin Meunier, Université d'Ottawa

Identité et marginalisation d’une communauté francophone au Missouri: le cas de la Vieille Mine (Old Mines)

William Thompson University of Memphis

Comment transformer un enjeu local en crise nationale : le discours nationaliste autour de l’affaire Montfort en Ontario (1997-2002)

Serge Miville Université Laurentienne

Briser les frontières : la création de fêtes nationales, 1845-1930

Marcel Martel York University

Politiques de la prohibition et urbanité frontalière : le cas de la région de la capitale nationale du Canada

Kathleen Durocher Université du Québec en Outaouais

Séance 18 : La part sociale des soins infirmiers: héritage, altérité, ambiguïté

Présidente : Hélène Laperrière, Université d'Ottawa

Questionner la part invisible des pratiques infirmières : l’utilité de la lentille historique dans la construction d’une ethnographie contemporaine

Geneviève McCready Université d'Ottawa

Dans l’œil de l’objectif : les communautés innues de la Côte-Nord et les photographies de l’infirmière Pauline Laurin (1949-1960)

Myriam Lévesque Université Laval

Soigner au cœur de communautés pauvres : témoignages d’infirmières de colonie postées dans les régions du Québec, 1932-1972

Johanne Daigle Université Laval

Se former comme infirmière : périple des stagiaires néo-brunswickoises à l’Hôpital Saint-Michel-Archange de Beauport, 1969-1972

Karine Aubin Université d'Ottawa

Séance 19 : Repousser, renégocier et contester les frontières du journalisme au Québec (1880-1980)

Président : Mathieu Lapointe, Musée McCord

Le scandale médiatique : à la frontière du dicible et de l’indicible (1880-1915)

Virginie Pineault Université de Montréal

Lire la ville à travers ses journaux : le cas de Louis Dupire, « le plus métropolitain des métropolitains » (1922-1942)

Harold Bérubé Université de Sherbrooke

La ville et le campus : le journalisme et l’émeute des Tramways de Montréal (1955)

Daniel Poitras IHAF

Fixer les limites du « féminin » dans les quotidiens québécois : des frontières (im)perméables, apprivoisées et contestées (1960-1980)

Marilou Tanguay UQÀM

Séance 20 : Migrations volontaires, migrations contraintes: repousser les frontières des empires coloniaux

Président : Jean-Pierre Le Glaunec, Université de Sherbrooke

Les multiples frontières des Blancs créoles de la Martinique : entre franchissement, transgression et renforcement

Adélaïde Marine-Gougeon CIRESC/AFDEC/Université Sorbonne et Centre d'histoire du XIXe siècle

Des fugitifs devenus réfugiés : l’émigration des anciens esclaves états-uniens dans la région des Grands lacs canadiens (1830-1865)

Anne-Sophie Coudray CIRESC/Mondes Américains (EHESS)

Quelles frontières pour les migrantes antillaises (Guadeloupe, Martinique) ? La question des circulations migratoires au prisme de l’empire colonial français de 1914 à 1946

Mylène Mauricrace CIRESC/AFDEC/Mondes Américains (EHESS)

Séance 21 Familles et justice au Bas-Canada au XIXe siècle

Président : Peter Gossage, Université Concordia

"Je ne me suis pas mis une seule fois à la table sans inviter mon père et ma mère à prendre place avec moi" : disputes domestiques et pooling des ressources dans le district de Trois-Rivières, 1840-1920

Thierry Nootens CIÉQ/UQTR

Gérer le patrimoine des enfants mineurs au Bas-Canada : le rôle de la justice dans la (re)définition des identités sociales et culturelles

Jean-Philippe Garneau UQÀM

Transgresser les frontières d’une profession juridique sans trop transgresser les frontières du droit. Les contrats de séparation à l’amiable du notaire Lelièvre de Québec entre 1795 et 1836

Benoît Laplante INRS

Carrefour des apprentissages, 5e étage

10h20-11h50

Séance 22 Entre charité, marché et droit: l'accès de la population aux soins hospitaliers et la transformation de l'hôpital (1880-1930)

Présidente : Aline Charles, Université Laval

Les hôpitaux montréalais et leurs patients avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’Assistance publique, 1880-1920

Yvan Rousseau CIÉQ/UQTR

L’inhospitalité de la charité hospitalière : l’admission des indigents dans les hôpitaux et la généalogie du droit social au Québec (1900-1921)

Martin Petitclerc UQÀM

La commission sur les hospitalisations à Montréal (1926-1927)

Noémie Charest-Bourdon UQÀM

Distinguer l’expert du profane : cartographier les politiques de l’expertise professionnelle au Québec, 1867-2018

Julien Prud'homme UQTR

Séance 23 Femmes, politique et résistance

Présidente: Magda Fahrni, UQÀM

Renégocier les frontières entre les genres : analyse des récits autobiographiques de pionnières en politique canadienne et québécoise

Valérie Lapointe-Gagnon Faculté Saint-Jean, Université de l'Alberta

La « géographie rivale » des femmes esclaves de la Nouvelle-Orléans durant la période Antebellum, 1809-1820

Clémence Cloutier-Deschênes Université de Sherbrooke

Négocier les frontières de la communauté politique : les femmes, les autochtones et les communautés culturelles à la Commission Pepin-Robarts (1977-1979)

Antoine Brousseau Desaulniers UQÀM

Séance 24 : Table-ronde: Au-delà des frontières nationales: le tourisme comme vecteur de construction identitaire

Président : Daniel Poitras, IHAF

Maude-Emmanuelle Lambert Bibliothèque et Archives du Canada, Michèle Dagenais Université de Montréal, Nicole Neatby Université Saint Mary's et Serge Jaumain Université libre de Bruxelles

Séance 25 : Épistémologie de la frontière coloniale

Présidente: Catherine Desbarats, Université McGill

L'économie de la frontière

Alexandre Dubé Washington University in Saint-Louis

Les mystères du Pacifique Nord

Paul Mapp William & Mary

Consolider l’emprise impériale : Prendre connaissance de la frontière de la vallée de l’Ohio entre 1749 et 1754

Joseph Gagné Université Laval

Déterminer les frontières des territoires français dans l’espace antillais XVII-XVIIIe siècles

Éric Schnakenbourg Université La Rochelle

Séance 26 : Classes populaires contestataires et consommatrices

Poséidon en eaux troubles: ouvriers, artisans et notables locaux contre le monopole des Molson et des Torrance sur la navigation à vapeur dans la vallée du St-Laurent, 1833-1839

Robert Tremblay Chercheur indépendant

L’Ami de l’ouvrier : un autre type de grand magasin. Crédit et consommation de masse à Montréal 1900-1950

Sylvie Taschereau UQTR

Capital, travail et baïonnette : les interventions militaires dans les grèves ouvrières de la seconde moitié du 19e siècle au début du 20e au Québec

Guillaume Durou Faculté Saint-Jean, Université de l'Alberta

La propagande de guerre au service de l’aluminium : Alcan et la mobilisation de ses travailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean (1939-1945)

Myriam Gauthier UQÀC

11h50-13h30 Brunch gourmand

13h30-15h00

Séance 27 : Frontière, obstacle ou passerelle : l'intégration du numérique en histoire de la Nouvelle-France

Président : Léon Robichaud, Université de Sherbrooke

Le bailliage de Montréal à l’ère numérique

Dominique Deslandres Université de Montréal

« La Nouvelle-France numérique » : un projet à la frontière des disciplines

Catherine Broué UQÀR et Maxime Gohier UQÀR

Chercher l’Amérique française dans deux siècles d’imprimé : le jeu de données Hathi Trust Extracted Features

François Dominic Laramée Université de Montréal

Séance 28 : Aux frontières de l'histoire autochtone II : économie politique

À la conquête des frontières financières. Les fonds autochtones au secours des institutions coloniales

Brian Gettler University of Toronto

L’impact de l’instauration de la centrale hydroélectrique Caribou Falls sur la communauté One Man Lake

Cheralee Trépanier Université d'Ottawa

Matérialiser, transporter, mobiliser des frontières. Le wampum Algonquin, Nipissing et Mohawk au Vatican (1831-1833)

Lise Puyo University of Pennsylvania/Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales

Séance 29 : Les territoires de l'historien

Président : Martin Pâquet, Université Laval

« Le présent m’épouvante. Il me fait peur » : Claude-Henri Grignon devant la Révolution tranquille (1959-1968).

Ghyslain Hotte Chercheur indépendant

L’histoire intellectuelle au Québec : Pour déségréguer les élites

Maxime Raymond-Dufour UQTR/Université McGill

Regards sur l’évolution de la Revue d'histoire de l'Amérique française depuis 1982

Julien Goyette UQÀR et Louise Bienvenue Université de Sherbrooke

L’autodidaxie féconde de François-Xavier Garneau

Patrice Groulx Université Laval

Séance 30 : Missionnaires, voyageurs et colons aux XIXe et XXe siècles

Pour une approche migratoire de l’histoire des missions : le cas des missionnaires catholiques français au Bas-Canada, c. 1840-1850

Simon Balloud Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal (UQÀM)

La propagande pour la colonisation dans Le Journal du Colon, 1937-1939

Samuel Gaudreau-Lalande Université Concordia

Les voyages de Charles Morin, charpentier canadien-français

France Martineau Université d'Ottawa

Carrefour des apprentissages, 5e étage

15h20-16h50

Séance 31 : Éduquer, punir, protéger et témoigner (de) la sexualité: l'exemple des adolescentes au Québec et en Belgique, 1945-1990

Présidente : Isabelle Perreault, Université d'Ottawa

"Pourtant je ne suis pas délinquante…". Les filles mineures devant la Cour de Bien-être social de Chicoutimi (1963-1977).

Catherine Tremblay UQÀC

L'évolution du discours sur la sexualité et l'apparence corporelle des adolescentes au Québec durant la décennie 1980-1990 : analyse du magazine Filles d'Aujourd'hui

Catherine Dumont-Lévesque Université de Sherbrooke

Pierre Dufoyer : histoire transnationale d'un collectif catholique belge (1945-1968)

Laura Di Spurio Université libre de Bruxelles

Frontières charnelles et normatives : l'éducation sexuelle des adolescentes franco-catholique de la Côte-du-Sud entre 1950 et 1980

Myriam Gagné Université de Sherbrooke

Séance 32 : Politique et communautés culturelles

Président : Damien-Claude Bélanger, Université d'Ottawa

Dissoudre les frontières qui nous séparent : le Parti québécois et les communautés culturelles du Québec en contexte électoral, 1970 à 1980

Jérémie Rose Université de Sherbrooke

Une grande race canadienne-française : Le concept de race à l’Assemblée législative du Québec (1867-1940)

Catherine Fortier UQTR

La couverture de la crise soudanaise dans la presse montréalaise, 1885-1904

Alex Hubert Université de Montréal

Protéger les droits des siens ou ses propres intérêts en passant la frontière ethnoreligieuse ? : le dilemme des ministres francophones fédéraux (1867-1896)

Alex Tremblay Lamarche Université libre de Bruxelles/Université Laval

Séance 33 : Migrations et réseaux francophones en Amérique du Nord (1830-1930)

Réseaux de familles et distinctions paroissiales au sein de « la Nation » : la famille Versailles à la Rivière Rouge, 1810-1880

Nicole St-Onge Université d'Ottawa

Aurise, une migrante canadienne-française

John Willis Musée canadien de l'histoire

Co-résidence et proximité résidentielle canadienne-française à Manchester (New Hampshire) en 1910

Marie-Ève Harton Université de Saint-Boniface et Université Concordia

À la recherche des ouvriers canadiens-français de la construction du Capitole de Saint Paul (Minnesota), 1895-1930