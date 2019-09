The personal life of the wage earner - Franco-German example

Quels sont les outils juridiques permettant d'assurer la protection de la vie personnelle du salarié et comment ceux-ci sont-ils mis en œuvre par les juges ? L'examen comparé des situations allemande et française s'effectuera en suivant deux axes. Le premier concerne les faits tirés de la vie personnelle mais ayant une incidence sur la relation de travail. Le second porte sur l'existence et les contours d'une vie personnelle sur les lieux de travail Ces thèmes seront présentés par un binôme franco-allemand, ces présentations étant suivies d'un échange entre les participants.

11h Le respect de la vie personnelle sur le lieu et au temps de travail : Surveillance et protection des données du salarié

La seconde porte sur l’existence d’une vie personnelle sur le lieu et au temps de travail. Assurément, l’entière activité du salarié n’est pas orientée vers l’exécution d’une tâche confiée par l’employeur. Dans quelle mesure l’employeur peut-il connaître de cette activité et la restreindre ? Quelles conséquences peut-il en tirer ?

Le premier concerne les faits tirés de la vie personnelle mais ayant une incidence sur la relation de travail. Comment les juges ont-ils traité de cette question ? Existe-t-il des faits qui, en fonction de leur nature ou du contexte dans lequel ils se déroulent, échappent au pouvoir disciplinaire et réglementaire de l’employeur ? Dans quelle mesure celui-ci peut-invoquer les nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou le respect des obligations contractuelles, et notamment de l’obligation de loyauté, pour prendre une mesure visant le salarié ?

L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle est un point central de la protection de la personne du travailleur. La question est sans cesse renouvelée par les transformations technologiques ou organisationnelles des entreprises, ainsi que par l’évolution des modes de vie. Juridiquement, elle fait l’objet de décisions remarquées des juridictions nationales, lesquelles doivent trouver un équilibre entre les besoins des salariés et les demandes des employeurs.

