Argumentaire

La diffusion de l’internationalisme, de l’antiautoritarisme et de l’anarchisme dans tout le bassin méditerranéen, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, est essentiellement due à la grande mobilité humaine qui caractérise l'époque. La diffusion de la globalisation, leur réseau transnational, les routes de l'émigration et du colonialisme ont conduit des militants et des exilés de pays, de culture, de langue et d'appartenance politique diverse, à se rencontrer et à partager des espaces et des expériences partout dans le monde, y compris sur les rives orientale et méridionale de la Méditerranée. D'Alger à Istanbul, en passant par Alexandrie et Tunis, les villes transnationales du sud et de l'est de la Méditerranée ont vu s'installer des groupes et des personnes qui, par leurs idées et leurs actions, ont revendiqué leur appartenance à l’internationalisme antiautoritaire et à l’anarchisme. Il s'agit souvent de noms et d'événements que l'historiographie a presque totalement oublié, du moins jusqu'à ces dernières années.Les objectifs de cette rencontre sont les suivants:

s'interroger sur les raisons de l'oubli, par les historiens des mouvements radicaux, de cette zone géographique

reconstruire l'histoire des expériences internationalistes individuelles ou collectives, antiautoritaires et anarchistes en Méditerranée orientale et méridionale entre 1860 et les années 1920

adopter une perspective transnationale qui tienne compte des déplacements, des contacts et des échanges entre les individus et les groupes à l'échelle locale, régionale et internationale

réfléchir à l'influence que les dynamiques entre les différents groupes de population ont eues localement sur le militantisme internationaliste etanarchiste. Comment a-t-on essayé de dépasser, intellectuellement et concrètement, la dichotomie entre le fait de se professer internationaliste et anticolonialiste et le fait d'appartenir à des populations étrangères à des territoires soumis à la domination coloniale et au régime spécial des Capitulations.

se concentrer sur les représentations, les discours et les images que les militants, leurs publications et l'historiographie ont donné des populations autochtones, de leur mobilisation sur le plan social et politique, de leur culture

Les journées d'étude, organisées par l’UCLouvain en collaboration avec l'équipe LLACS-RESO de l’université Paul-Valéry Montpellier 3, se tiendra à l’UCLouvain durant le 20- 21 avril 2020. Les interventions se feront en français et en anglais.

Modalités de soumission

Les propositions de communication devront contenir un titre et un résumé de 500 mots, ainsi qu'une courte biographie (nom, prénom, établissement de rattachement, adresse électronique), et devront être envoyées à isabelle.felici@univ-montp3.fr et costantino.paonessa@uclouvain.be

avant le 30 novembre 2019

Sauf exception et en accord avec les organisateurs, les frais de voyage et d'hébergement sont à la charge des intervenants.

