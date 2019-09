Pictor. Le métier de peintre en Europe au XVIe siècle

Summary

Le projet Pictor a pour objectif l’étude comparative du métier de peintre en Europe au XVIe siècle. La définition de l’espace concerné, l’Italie, la France, les Flandres et l’Espagne, tient compte de la réalité de la circulation des artistes à la Renaissance. Au sein de cette large zone, les pratiques professionnelles sont examinées sur un temps suffisamment long (1490-1610) pour faire émerger les différences d’évolution entre les régions. Après quatre journées d’études consacrées à la population (Genève, 2015), la réglementation (Barcelone, 2016), la formation (Rome, 2017) et les techniques et savoir-faire (Perpignan, 2018), le présent colloque se propose d’établir une première synthèse des résultats obtenus et d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche.