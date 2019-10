Urban and architectural identities in Mediterranean cities

Announcement

Argumentaire

Dense par leur géographie et leur histoire, la diversité architecturale et urbanistique caractérisant les villes méditerranéennes est indissociable de leur identité. Il semble évident que cette diversité et cette multiplicité d'identités différentes sont à considérer comme une des plus grandes valeurs au sens culturel mais aussi à l'égard de la richesse de la vie quotidienne des populations locales qui en découle. En effet, les connotations des composantes architectoniques des structures de la ville méditerranéenne et le langage architectural spécifique à chaque disposition urbaine est plutôt facile à saisir, mais la réalité du facteur identitaire, qu’elle soit individuelle ou collective, est souvent ambiguë et paradoxale (Blaise G, 1993). En réalité, le mélange savant des expériences et des sensibilités humaines et historiques accumulées, les effets climatiques, les potentialités géographiques, naturelles et culturelles locales, etc. ont modelé dans le temps la physionomie de la ville méditerranéenne et dessiné son identité urbaine et architecturale.

A vrai dire, la cohabitation des formes dans le temps et dans l’espace, les mélanges entre les cultures architecturales, les influences et les contaminations, voire même les contrastes et les contradictions identitaires qui se révèlent sur le territoire urbain méditerranéen traduisent la stratification de la ville méditerranéenne dans ses implications pragmatiques et ses significations identitaires. Cette lecture renvoie vraisemblablement à certains propos qui pensent qu’ « il y a dans la ville du bassin de la Méditerranée un esprit du lieu que peut être vérifié dans la longue durée de la ville pendant l'histoire de 25 siècles » (Teresa C, 2008). Et c’est ce que Fernand Braudel a appelé « les superpositions de civilisation ».

Aujourd’hui, plusieurs villes méditerranéennes connaissent une période de profondes mutations liées aux nouvelles dynamiques territoriales et migratoires, aux redéploiements des fonctions centrales, à des projets de renouvellement urbain, à des préoccupations environnementales, à des transformations multiples dans un contexte de mise en concurrence, etc. Ces projets et interventions sur le tissu de la ville qui se présentent parfois comme des rapports accentués en milieu urbain, souffrent dans plusieurs sites de l’absence d’une identité. Certes, « Une ville sans conscience de son identité est comme un voilier sans vent, c'est-à-dire ingouvernable, et devient le jeu de forces sur lesquelles elle n'a aucune prise » (Blaise G, 1993).

Par nombre de ces approches, le colloque interroge les diverses cultures urbaines et architecturales qui définissent la ville méditerranéenne et la construction identitaire qui raconte son exceptionnalité. La rencontre sera aussi l’occasion de découvrir la diversité des identités dans cette région et comprendre comment elles ont été façonnées à travers l'histoire.

Il s’agit également de débattre sur les pratiques et les interprétations urbaines et architecturales des concepteurs des projets, d’interroger les actions urbaines et les interventions au sein des espaces historiques et contemporains. Les communications proposées peuvent aussi traitées les choix qui commandent ces interventions dans le rapport de la ville avec son histoire, son présent et son futur et notamment la compréhension des enjeux identitaires dans les différents contextes politique et économique et surtout ceux en cours. Qu’en est-il des usages de ces villes, de leurs pratiques, de leurs dynamismes et de leurs capacités à réactualiser, à affirmer et à vivre leurs identités urbaines. Quelles représentations et images produisent les acteurs de la ville méditerranéenne sur l'identité urbaine. Peut-on dire qu’ils sont des « faiseurs d'identité »?

D’autres pistes de réflexion possibles peuvent aussi être proposées, nous évoquons :

Les réflexions sur l’architecture et le cadre bâti, sur l’urbanisme et le cadre spatial, sur les couleurs, les paysages, les ambiances, ainsi que sur les différents aspects du monde de l’immatériel.

Trois thèmes principaux sont proposés :

Thème 1 : l’identité, ses définitions et ses usages dans les débats et les pratiques de la ville, de l’architecture et des paysages urbains en méditerranée.

Thème 2 : les pratiques contemporaines d'intervention des différents acteurs de la ville méditerranéenne et les représentations et images qu’ils produisent sur l’identité urbaine

Thème 3 : la question du patrimoine et la vision historique du développement des identités urbaines méditerranéennes à travers des exemples dans la méditerranée

Modalités de soumission

Les propositions de communication (maximum 300 mots/2000 signes max + bref CV) sont attendues

avant le 08 Novembre 2019

Merci de les envoyer simultanément aux organisateurs :

najda1900@gmail.com

najem_dhaher@yahoo.fr

Les propositions doivent être envoyées dans un fichier texte (.doc, .docx ou .rtf)

Les langues utilisées au colloque sont l’arabe, l’anglais et le français.

Les propositions de doctorant.e.s et de jeunes chercheur.e.s qui seront retenues par le comité scientifique sont encouragées et feront l’objet d’une attention particulière.

Calendrier

08 Novembre 2019 : Date limite d’envoi des propositions

30 Novembre 2019 : Réponse du comité scientifique du colloque

15 Décembre 2019 : Dépôt en ligne du programme du colloque

19, 20 et 21 Février 2020 : Colloque

Eté 2020 : Publication dans un ouvrage collectif des textes sélectionnés du colloque.

Lieu : Hammamet (Tunisie)

L’inscription au colloque couvrira les frais d’hébergement et de restauration (3 nuitées), de participation aux activités et les pauses-cafés. Un formulaire d’enregistrement sera envoyé après le 30 novembre 2019 pour les interventions retenues.

Des sorties et visites dans la ville seront organisées le dernier jour du colloque (le programme de ses sorties sera prêt avant le début du colloque).

Coordinateur scientifique

Pr. Najem Dhaher, Université de Carthage Tunisie

Comité scientifique du colloque

Pr. Sid Soufiane, Université d’Annaba, Algérie

Pr. Hichem Rejeb, Université de Sousse, Tunisie

Pr. Jean Marie Halleux, Université de Liège, Belgique

Pr. Nathalie Carcaud, Université d’Angers, France

Pr. Antonio Zarate Martin, Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, España.

Pr. Sylvia Serreli, Université de Sassari, Italie

Pr. Abid Sebei, Université de Carthage, Tunisie

Pr. Angel L.Gonzalez Morales, University of Seville, Espagne.

Pr. Abdelaziz Adidi, INAU, Maroc

Pr. Leon Telvizian, Université libanaise, Beyrouth, Liban

Pr. Abderrazek Hussein, Université IBLA, Syrie

Comité d’organisation

Pr. Najem Dhaher, Pr. Sid Soufiane, Pr.Natacha Drobnjak, Dr.Gastli Bassem, Dr.Wadii Othmani, Marouane Abidi, Oussama Jelassi, Labib Toumi, Nesrine Kechiche, Ben Amara Manel, Wejdane Hattab, Nizar Mahjoub, Hidri Najoua, Nesrine Chemli.