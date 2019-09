Modernism, transition and reform in China

Announcement

Argumentaire

Après deux séminaires consacrés à la compréhension de l’économie chinoise de ces dernières décennies (mécanisme, état des lieux et évolution), intitulés Existe t-il un modèle chinois de développement économique ? (2018) et L’économie chinoise au carrefour, états des lieux et avenir probable (2019), le séminaire de cette année s’oriente vers un autre champ fondamental de la Chine contemporaine : le système et le fonctionnement politique.

Quel est le modèle politique chinois ? Le facteur politique est la clé pour saisir les enjeux des changements permanents de ce gigantesque pays dans tous les domaines, comme cela a été vu dans les séminaires précédents. Les intervenants tenteront ainsi d’analyser certains événements majeurs qui se sont produits ces dernières décennies, événements dont l’impact a été déterminant dans le parcours politique de la Chine contemporaine. Une attention particulière sera portée aux tentatives des autorités en vue de moderniser les institutions étatiques ainsi que les rapports entre la société et l’Etat, entre le pouvoir central et local. Ces évolutions interviennent dans le cadre de la grande transition de la Chine depuis l’époque moderne et dans le contexte de la transition post-communiste propre à la Chine. De ce fait, les récentes évolutions font émerger un néo-totalitarisme propre à la Chine, qui s’appuie sur les techniques numériques et les ressources financières accumulées grâce aux échanges internationaux et à l’intégration du pays dans la mondialisation économique. Il devient alors primordial de s’intéresser à ce néo-totalitarisme en gestation et à son évolution tant le destin de la Chine et du monde seront insérablement liées à ce néo-totali Ce phénomène pose en outre un nouveau défi pour les sciences sociales dans la compréhension du pouvoir de notre temps.

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du projet de recherche « Modernité, transition et réforme en Chine », co-organisé par Lun Zhang avec le laboratoire Agora de l’Université de Cergy-Pontoise, qui s’articule autour d’une série de conférences et séminaires. Plusieurs chercheurs de renommée internationale, parmi les meilleurs chercheurs chinois,français ou internationaux, interviendront lors des différentes séances.

Séances du séminaire

La question des Ouïghours et la construction de l’Etat-nation en Chine - Mardi 10 septembre | 17h - 19h

Par Ke WANG

De Tian Anmen à Hong Kong : logiques de protestations, logiques du pouvoir - Mardi 24 septembre | 17h - 19h

Par Lun ZHANG. Lun Zhang est professeur de civilisation chinoise contemporaine à l’université de Cergy-Pontoise (Paris-Seine). Les recherches de M. Zhang portent depuis longtemps sur la question de la transition et la modernité en Chine.

Le mouvement de la défense des droits civiques et la question de la modernisation de l’administration étatique — une analyse à travers le cas des actions des propriétaires en matière de la défense des droits à Pékin - Mardi 8 octobre | 17h - 19h

Par Aurore Merle

La Chine et la politique : l’avatar du maoïsme et le néo-totalitarisme à l’époque d’numérique et de mondialisation - Mardi 22 octobre | 17h - 19h

Par Lun ZHANG

L'actualité du 'totalitarisme' : le cas de la Chine - une analyse à partir de deux anciens articles - Vendredi 22 novembre | 17h - 19h

Par Michel Bonnin