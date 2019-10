The art of parties under the Regency (1715-1723)

Announcement

Présentation

Le séminaire La Régence en fête (1715-1723) est un séminaire de recherche organisé par des doctorants et des jeunes diplômés de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, de l'École des chartes et de l'École normale supérieure, en collaboration avec Le Salon, ensemble de musique ancienne de la Compagnie Sensible.

Il se tiendra cette année à partir du 8 octobre 2019 dans les locaux de la Sorbonne, deux mardis par mois, de 18h à 20h. Mêlant littérature, histoire des idées, histoire des arts et musique, ce séminaire de recherche participatif alterne des conférences de spécialistes et des séances de travail collectif autour de documents d'époque. Il sera complété, tout au long de l'année, par des visites guidées et des ateliers dans Paris. Retrouvez le programme complet sur le site internet du séminaire.

La réputation de la Régence la précède. Période de libération politique et économique, elle est longtemps restée décrite comme une période de libération des mœurs qui aurait laissé libre cours aux débauches les plus inventives. En 1975, le film de Bertrand Tavernier et son titre emblématique, Que la fête commence !, prolongeaient de quelques lignes encore le mythe noir d’une Régence rose dont il reste encore à mesurer l’ampleur véritable. Si l’esprit propre à la Régence fut celui de la fête, quelle était vraiment cette fête ? Comment les Français se divertissaient-ils ? À quelles occasions ? Selon quels moyens ? Et dans quelles proportions ?

Retrouver les pratiques festives de la Régence dans leur intégrité suppose de suivre les traces laissées jusqu’à nous par la mémoire historique. Or, cette mémoire est encore traversée de fantasmes coriaces. Il faut s’en détacher, ce que ce séminaire tentera de faire en deux étapes.

Tout d’abord, au cours du premier semestre (2019), il faudra restituer la manière de penser et de sentir des hommes et des femmes du premier XVIIIe siècle. Il s’agira de renouer avec l’expérience sensible de la fête dans ses usages les plus individuels, comme le chant, la danse et la spiritualité, en ponctuant ce premier parcours d’ateliers pratiques, et en le doublant d’une interrogation sérieuse sur la légende liée à la Régence, et sur les formes parfois surprenantes que sa mémoire a prises dans les temps qui l’ont suivie.

Ce n’est qu’après cet effort de mise en situation et de prudence historiographique que l’on pourra, au cours du second semestre (2020), pleinement comprendre l’art de la fête sous la Régence dans ses réalisations les plus mémorables ; mémorables par leur ampleur (les foires), par leur nouveauté (le bal de l’Opéra), ou encore leur caractère exceptionnel (le sacre). La Régence en fête, si elle existe bel et bien, n’apparaîtra alors pas seulement comme un objet d’étude particulièrement vivace, mais laissera entrevoir les traces d’un patrimoine matériel et immatériel à sauvegarder.

Programme du premier semestre (2019)

Mardi 8 octobre 2019 (18h-20h).

Introduction générale. Séance de recherche collective, par l'équipe du séminaire

Dimanche 20 octobre 2019 (14h-15h).

Visite musicale

La dernière folie parisienne de style Régence : le pavillon de l'Ermitage (Paris, 10e arr.)

Mardi 22 octobre 2019 (18h-20h).

Vous avez dit "fête" ? Séance de recherche collective, par l'équipe du séminaire

Mardi 5 novembre 2019 (18h-20h).

Solennités et fêtes religeuses

Séance de recherche collective, par Jean-Benoît POULLE (Sorbonne Université)

Samedi 9 novembre 2019 (16h-18h).

Atelier participatif

La Régence en chansons. (Plus d'informations sur notre site.)

Mardi 19 novembre 2019 (18-20h).

Conférence"Rose ou noire ? La Régence au origines d'une légende." Par Jean-Christophe ABRAMOVICI, professeur de littérature française du XVIIIe siècle à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Mardi 3 décembre 2019 (18h-20h).

Conférence"Le retour du ballet de cour ? La Régence et la danse." Par Mickaël Bouffard, docteur en histoire de l'art, chercheur associé au CELLF (Centre d'Étude de la Langue et des Littératures Françaises, Faculté des Lettres de Sorbonne Université).

Samedi 7 décembre 2019 (15h-17h).

Atelier participatif

La fête du corps : danses et contredanses. (Plus d'informations sur notre site.)

Mardi 17 décembre 2019 (18h-20).

Revivre la fête. La question des traces

Séance de recherche collective, par Alexandre COUTURIER (École des Chartes)

Informations pratiques

Deux mardis par mois, de 18h à 20h.

Faculté des Lettres de Sorbonne UniversitéAmphithéâtres Quinet et Michelet,46, rue Saint-Jacques, Paris, 5e arr.

Responsables

Louise NOBLET-CÉSAR, Ancienne élève de l'École normale supérieure, responsable du comité scientifique de la Compagnie Sensible.

Clément VAN HAMME, Doctorant contractuel en littérature française à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Site internet : regenceenfete.fr

Contact : contact@regenceenfete.frProgramme (format PDF)