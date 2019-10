The culture of Renaissance painters (Italy, 15th-17th century)

Summary

Ce séminaire se propose de défricher un terrain quasiment vierge : la culture scientifique et littéraire des peintres de la Renaissance. Aucune synthèse n’a encore été proposée sur l’éducation et la culture des peintres, en dehors de l’ouvrage collectif consacré à l’artiste comme « lecteur » (The Artist as Reader : On Education and Non-education of Early Modern Artists, Brill, 2012). Les informations sont dispersées dans les monographies et les articles consacrés aux peintres de la Renaissance. Quelle éducation les hommes de l’art recevaient-ils ? Que lisaient-ils ? Étaient-ils en mesure de déchiffrer le latin ? Quel bagage littéraire et scientifique ont-ils acquis, et par quels moyens ? Ces questions relèvent de l’histoire culturelle et sociale des peintres en Italie du XVe au début du XVIIe siècle, et convergent avec les recherches actuellement menées sur la culture des artisans.