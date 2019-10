Women and religions in the Mediterranean

Announcement

Argumentaire

L’objectif du séminaire Femmes et religions en Méditerranée est de s’intéresser à la manière dont les femmes des deux rives de la Méditerranée ont vécu dans le passé, et vivent et interagissent actuellement, dans un espace social, culturel et religieux particulier. L’espace méditerranéen est en effet marqué depuis des siècles par la concurrence de plusieurs traditions religieuses qui partagent - entre autres - une même culture fondatrice apparue dans un contexte antique, médiéval (ou même moderne), de nature résolument patriarcale.

A travers un regard croisé permis par la confrontation interdisciplinaire de plusieurs domaines de recherche des sciences humaines et sociales (mobilisant la théologie, l’exégèse, l’anthropologie, l’histoire, le droit, la science politique et géopolitique, etc.), nous voudrions revenir sur les évolutions passées et les transformations présentes affectant la vie des femmes méditerranéennes, en particulier lorsqu’elles sont liés, d’une manière ou d’une autre, aux convictions ou aux prescriptions religieuses.

Programme du séminaire

Théologie : « Écritures et lectures féminines » (vendredi 11 octobre 2019) Salle E

Coordination : Alberto Ambrosio et Anne-Marie Pelletier

et Intervenants : Anne-Marie Pelletier, Kahina Bahloul, Pauline Bebe.

Histoire : « Femmes, féminismes et religions » (jeudi 28 novembre 2019) salle du conseil

Coordination : Valentine Zuber

Intervenants : Sonia Dayan-Herzbrun, Christine Pedotti, Florence Rochefort.

Politique : « Droits des femmes et partis politiques religieux en Méditerranée » (jeudi 9 janvier 2020) salle du conseil

Coordination : Blandine Chélini-Pont

Intervenants : en cours d’invitation

Droit et Histoire : « Femmes et droit de la femme et de la famille en Méditerranée » (jeudi 12 mars 2020) salle du conseil

Coordination : Imad Khillo et Jamal Ahbab

et Intervenants : en cours d’invitation

Genre et Anthropologie : « Féminisme, sexualité et religions » (7 mai 2020) salle du conseil

Coordination : Sanaa El Aji et Stéphanie Laithier

et Intervenants : en cours d’invitation

Anthropologie et Droit : « ‘Cacher sa chevelure’ un enjeu méditerranéen ? » (11 juin 2020) salle du conseil

Coordination : Alessandro Ferrari et Jinan Limam

et Intervenants : en cours d’invitation

Genre et Histoire : « Féminisme séculier vs Féminisme croyant » (24 septembre 2020) salle du conseil

Coordination Abderrazak Sayadi et Dominique Avon

Intervenants :

Anthropologie et théologie : « Femmes dans les espaces sacrés » (19 novembre 2020)

Coordination : Anne-Marie Pelletier et Alberto Fabio Ambrosio

et Intervenants : en cours d’invitation

Anthropologie : « Fondements et devenir de l’ordre religieux des genres » (17 décembre 2020) salle du conseil

Coordination : Raja Ben Slama et Mohamed Sghir Janjar

et Intervenants : en cours d’invitation

Sociologie : « Femmes de pouvoir et Réseaux » (14 janvier 2021)