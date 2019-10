Médiations : presse, édition, traduction, adaptation (II)

Summary

Pour la seconde année consécutive, le séminaire s’intéressera à la question des médiations flaubertiennes, entendues non seulement comme modalités de diffusion et de médiatisation des œuvres mais également comme transferts interculturels (traduction, adaptation) ou intersémiotiques (musique, cinéma). On questionnera également, au travers du prisme des médiations institutionnelles, les notions de postérité et d’héritage patrimonial.