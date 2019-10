Summary

Les universités, les laboratoires de recherche et les enseignants-chercheurs réalisent depuis plusieurs années un travail d’histoire sur l’exil républicain. Un exil qui a marqué un tournant dans l’histoire de l’Espagne mais aussi des pays ayant accueilli des réfugiés politiques en 1939. Cette année de commémoration est l’occasion pour la recherche de faire le point sur l’enrichissement des connaissances ainsi que sur notre compréhension de l’événement et de ses implications sur le long terme, en Espagne comme ailleurs. L’exil républicain espagnol a été abordé et étudié par diverses disciplines et avec une intensité peu commune, depuis vingt ans, par l’histoire. Cette historiographie a un caractère international lié à la nature de l’événement qui est à la source de l’exil : la guerre d’Espagne (1936-1939).