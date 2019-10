Pour lire et pour rêver. Littérature de jeunesse et handicap

Summary

La littérature de jeunesse, média largement partagé par les parents, les professionnelles et professionnels, les enseignantes et enseignants, n’est pas d’accès égal pour tous. La journée d’étude du 22 octobre 2019 a pour objectif de mettre en lumière ce qu’il en est de cette question pour les jeunes en situation de handicap. Elle vise à réfléchir à l’accès au livre et au sens de cette littérature, et à promouvoir des pratiques facilitatrices. Il s’agit lors de cette journée d’explorer la façon dont les différents acteurs conçoivent et envisagent la question de l’accès au sens, notamment à l’implicite et à la dimension littéraire. Dans cette perspective, la question des modèles d’héroïnes ou de héros avec un handicap est abordée par le prisme des albums.