Summary

Cette journée d’étude organisée par l’équipe Terrae à Toulouse a pour objectif de croiser les regards actuels historiques, archéologiques et bio-archéologiques, autour du bois d’œuvre dans le sud-ouest de la France au Moyen Âge et à l’époque moderne. L’exploitation forestière, l’acheminement du bois et les stratégies d’approvisionnement vers les chantiers seront les principales thématiques abordées durant cette journée.