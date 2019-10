Summary

Cet atelier d’écriture s’adresse aux doctorants et post-doctorants qui travaillent sur le Maghreb au sens large (ou en relation avec l’espace maghrébin) et sur la base d’enquêtes en sciences humaines et sociales. Il vise la production d’un texte scientifique inédit pour publication dans la section Varia de L’Année du Maghreb (juin 2021). L’accompagnement sera conduit par des chercheurs et enseignants-chercheurs de l’université d’Aix-Marseille ou du CNRS entre décembre 2019 et octobre 2020. Il consistera en un suivi régulier et en deux sessions plénières à la MMSH d’Aix-en-Provence les 10 mars et 13 octobre 2020.