Les Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire, qui se tiendront pour la première fois à Nice, après avoir été accueillies régulièrement à Antibes, sont organisées par l’UMR 7264 CEPAM (« Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge », Université Côte d’Azur, CNRS), en collaboration avec le Service d’Archéologie Nice Côte d’Azur, et en partenariat avec le SRA-PACA (« Service Régional d’Archéologie Provence-Alpes-Côte d’Azur) et l’APDCA (« Association pour la Promotion et la Diffusion des Connaissances »).

Les communications porteront sur la parure, le vêtement ou le costume, mais aussi sur les différentes formes de marquage et de modification du corps à travers lesquelles les hommes et les femmes ont, au fil du temps et jusqu’à aujourd’hui, manifesté et communiqué leurs statuts ou identités (ethnie, clan, genre, âge, rang social, croyances…).

Selon les approches et les contextes d’étude, les recherches s’intéresseront aux codes du paraître, tout en soulignant les expressions individuelles qui échappent aux dictats culturels. La diversité des expressions humaines de l’apparat sera aussi scrutée dans le temps et l’espace afin de rendre compte de la perméabilité des cultures, de leurs rythmes et de leurs capacités d’intégration, d’innovation et d’invention. L’art du paraître et ses images seront enfin abordés en tant que création et faculté de composition, à l’aune de concepts parfois opposés : norme et pratique, communauté et singularité, semblance et dissemblance, apparence et dissimulation…

Ces questions ont certes déjà fait l’objet d’études spécifiques, mais n’ont guère été traitées de manière transverse, pluridisciplinaire, ni dans une large diachronie. En réunissant des préhistoriens, des historiens et des archéologues, des ethno-anthropologues et des sociologues, des historiens de l’art et des images, des spécialistes de sémiologie et d’esthétique, ainsi que des artistes, nous souhaitons expliciter les démarches et les objectifs de ces diverses approches, afin d’engager une réflexion commune sur les modalités et les formes du paraître au sein des sociétés humaines. Les échanges suscités par ces Rencontres pourront dès lors explorer les fondements anthropologiques de l’art du paraître. Dans cette perspective, nous privilégierons les communications à la croisée de différentes disciplines, présentant des protocoles analytiques novateurs, ou s’intéressant aux phénomènes diachroniques et d’interculturalité.

Les contributions s’inscriront dans un ou plusieurs des cinq grands thèmes suivants :

Historiographie et enjeux épistémologiques du vocabulaire ou des concepts relatifs aux apparences corporelles de l’humain, variables selon les époques et les sociétés, mais aussi selon les disciplines scientifiques qui les analysent : paraître et apparat, ostentation et apparences ; parure, images, vêtement et costume ; enveloppes, marques, modifications corporelles, modes, etc. Méthodes de reconstitution et protocoles de description et d’analyse des parures, des vêtements, des masques, et du traitement des corps dans les sociétés préhistoriques et historiques ; Mises en image, chorégraphies et mises en scène du corps vivant ou mort: représentations des corps parés, des vêtements, des postures, des expressions, et configurations de l’espace du paraître. Rôles et fonctions socioculturels de la parure ou du vêtement, des pratiques de marquage ou de transformation des corps dans les processus de structuration sociale, d’accès au genre (masculinité vs féminité), au statut et à l’autorité ; les signes distinctifs et les apparences comme marqueurs des procédures d’exclusion de la société. Cultures et fondements anthropologiques du paraître: les parures et les apparences comme formes d’échanges et d’influences, comme manifestations d’inter- et de transculturalités entre sociétés humaines ; la culture des apparences et l’image de soi comme propre de l’espèce humaine ; les phénomènes de transfert et d’imitation entre l’animal et l’humain.

Mardi 22 octobre

13h30 — 14h00 Accueil des participants / Welcoming of the participants

14h00 — 14h30 Ouverture et introduction des Rencontres / Opening ceremony and Introduction of the Meetings

Isabelle THÉRY (directrice du CEPAM, Université Côte d’Azur, CNRS)

(directrice du CEPAM, Université Côte d’Azur, CNRS) Fabien BLANC-GARIDEL (chef du Service d’Archéologie Nice Côte d’Azur)

(chef du Service d’Archéologie Nice Côte d’Azur) Rosa Maria DESSÌ et Hala ALARASHI (Université Côte d’Azur – CEPAM)

1re SESSION – Théories et enjeux épistémologiques

14h30 — 15h00 Carole TALON-HUGON (Université Paris Est-Créteil) L’artialisation des corps : nature et fonction de l’ornement

(Université Paris Est-Créteil) L’artialisation des corps : nature et fonction de l’ornement 15h00 — 15h3 Thomas GOLSENNE (Université de Lille – IRHIS)La parure vivante

(Université de Lille – IRHIS)La parure vivante 15h30 — 16h00 Sébastien GALLIOT (CNRS – CREDO) Les logiques sociales du marquage corporel dans le Pacifique. Par-delà les sémiologies du corps et de l’image

(CNRS – CREDO) Les logiques sociales du marquage corporel dans le Pacifique. Par-delà les sémiologies du corps et de l’image 16h00 — 16h30Josep MARTI (IMF-CSIC – Barcelona) Donner du sens aux corps. La présentation sociale du corps

16h30 — 17h00 Pause-café

17h00 — 17h30 Rosa Maria DESSÌ (Université Côte d’Azur – CEPAM)Les apparences de Dieu : le pagne du Christ entre terre et ciel

(Université Côte d’Azur – CEPAM)Les apparences de Dieu : le pagne du Christ entre terre et ciel 17h30 — 18h00 Pierre-Olivier DITTMAR (EHESS – CRH GAHOM)Chanter la monstruosité, défaire les apparences

(EHESS – CRH GAHOM)Chanter la monstruosité, défaire les apparences 18h00 — 18h30 Emma BAYSAL (Trakya University – Turkey) Des ornements expressifs ? Une réappréciation post-humaniste de la couleur et de la forme dans l'ornementation personnelle préhistorique

20h00 Dîner au restaurant

Mercredi 23 octobr

2e SESSION – Histoires de vêtements

9h00 — 9h30 Noémie VILLACEQUE (CERHIC – Université de Reims Champagne - Ardenne) « Un costume tout simple » ? Du vêtement comme enjeu social et politique dans la démocratie athénienne

(CERHIC – Université de Reims Champagne - Ardenne) « Un costume tout simple » ? Du vêtement comme enjeu social et politique dans la démocratie athénienne 9h30 — 10h00 Léa MARQUES (ANHIMA – Université de Paris-Diderot)De la couronne au théâtre et en politique dans l’Athènes démocratique

(ANHIMA – Université de Paris-Diderot)De la couronne au théâtre et en politique dans l’Athènes démocratique 10h00 — 10h30 Véronique MEHL (TEMOS – Université Bretagne Sud) Laideurs grecques : dysharmonie et dégradation des apparences, entre anormalité et animalité

10h30 — 11h00 Pause-café

11h00 — 11h30 Valérie HUET (Université de Bretagne Occidentale – CRBC)Mise en image du corps de la femme romaine : bienséance ou séduction ?

(Université de Bretagne Occidentale – CRBC)Mise en image du corps de la femme romaine : bienséance ou séduction ? 11h30 — 12h00 Michel LAUWERS (Université Côte d’Azur – CEPAM)Revêtir des hommes et des lieux. À propos de la visibilité du sacré dans l’Occident médiéval

(Université Côte d’Azur – CEPAM)Revêtir des hommes et des lieux. À propos de la visibilité du sacré dans l’Occident médiéval 12h00 — 12h30 Chloé MAILLET (EHESS-ALHOMA/ESAD TALM Angers)Jérôme porte une robe : visualité du genre d’après une image des Belles Heures du duc de Berry

(EHESS-ALHOMA/ESAD TALM Angers)Jérôme porte une robe : visualité du genre d’après une image des Belles Heures du duc de Berry 12h30 — 13h00 Odile BLANC (Institut national du patrimoine)Le façonnage du corps guerrier ou la fabrique de la mode au XIVe siècle.

13h00 — 14h30 Déjeuner

3e SESSION – Individus, genre et apparences sociales

14h30 — 15h00 Ian KUIJT (University of Notre Dame – IN, USA) Faire des visages : Négocier le statut de l'individu néolithique au Proche-Orient

(University of Notre Dame – IN, USA) Faire des visages : Négocier le statut de l'individu néolithique au Proche-Orient 15h00 — 15h30 Marion BENZ (Free University – Berlin), Julia GRESKY (German Archaeological Institute), Hala ALARASHI (CEPAM) Semblable mais différent – La représentation des rôles sociaux des enfants dans les sépultures du site néolithique de Ba‘ja (Jordanie)

(Free University – Berlin), Julia GRESKY (German Archaeological Institute), (CEPAM) Semblable mais différent – La représentation des rôles sociaux des enfants dans les sépultures du site néolithique de Ba‘ja (Jordanie) 15h30 — 16h00 Araceli GONZÁLEZ-VÁZQUEZ (IMF-CSIC – Barcelona) Marquages corporels humains de genre et agentivités non humaines dans le nord du Maroc : la teinture du henné et le tatouage chez les femmes Jbala et Rifaines

(IMF-CSIC – Barcelona) Marquages corporels humains de genre et agentivités non humaines dans le nord du Maroc : la teinture du henné et le tatouage chez les femmes Jbala et Rifaines 16h00 — 16h30 Sophie KURKDJIAN (IHTP-CNRS – Paris) Cosmétiques, régimes et bistouri. Corps et modes féminines durant l'entre-deux-guerres, 1920-1940

16h30 — 17h00 Pause-café

17h00 — 17h30 Donatella USAI, Sandro SALVATORI (Centro Studi Sudanesi e Sub-Sahariani, Treviso)Ornements et signes d'identité individuelle, collective et régionale dans la vallée du Nil soudanaise au Néolithique

(Centro Studi Sudanesi e Sub-Sahariani, Treviso)Ornements et signes d'identité individuelle, collective et régionale dans la vallée du Nil soudanaise au Néolithique 17h30 — 18h00 Hala ALARASHI (CEPAM), Ferran BORRELL (IMF-CSIC – Barcelona) Paraître et construction identitaire en contexte minier : l’apport de l’étude des parures en variscite des mines de Gavà (Catalogne) au Néolithique moyen

(CEPAM), (IMF-CSIC – Barcelona) Paraître et construction identitaire en contexte minier : l’apport de l’étude des parures en variscite des mines de Gavà (Catalogne) au Néolithique moyen 18h00 — 18h30 Modwène POULMARC’H (Archéorient)Mise en scène funéraire dans le Sud Caucase (6ème-2ème millénaire av. J.-C.)

(Archéorient)Mise en scène funéraire dans le Sud Caucase (6ème-2ème millénaire av. J.-C.) 18h30 — 20h00 Cocktail de la Mairie Nice

20h30 Marina NORDERA (Université Côte d’Azur - CTEL), Erika ZUENELI (Tant’amati) Conférence performée grand public / Public lecture-show « Danser ses peaux »

Jeudi 24 octobre

4e SESSION – Objets de parure : fonction, diffusion, évolution

9h00 — 9h30 Leïla HOAREAU, Didier BINDER, Sylvie BEYRIES (Université Côte d’Azur –CEPAM) Retracer la biographie des parures épigravettiennes, de la matière première à la composition : approche systémique de la parure en coquille de l’abri Martin (Alpes-Maritimes, France)

9h30 — 10h00 Annelou VAN GIJN (Faculty of Archaeology, Leiden University)Approche biographique de l’étude des perles en ambre du Néolithique tardif au Pays-Bas : comparaison des sites et des contextes sépulcraux

(Faculty of Archaeology, Leiden University)Approche biographique de l’étude des perles en ambre du Néolithique tardif au Pays-Bas : comparaison des sites et des contextes sépulcraux 10h00 — 10h30 Solange RIGAUD (PACEA – Université de Bordeaux) Les objets de parure comme marqueurs des changements d’identité individuelle et culturelle au cours de la transition Néolithique

(PACEA – Université de Bordeaux) Les objets de parure comme marqueurs des changements d’identité individuelle et culturelle au cours de la transition Néolithique 10h30 — 11h00 Catherine PERLÈS (Université Paris Nanterre- Préhistoire et Technologie)La transition Mésolithique –Néolithique à Franchthi (Grèce) : l’apport de la parure

11h00 — 11h30 Pause-café

11h30 — 12h00 Marian VANHAEREN (PACEA), Wulf SCHIEFENHÖVEL (Max Planck Institut), Walabyan Philippus NABYAL (Eipomek) Essai sur la parure dans une société traditionnelle Papou avant et après le premier contact

(PACEA), (Max Planck Institut), (Eipomek) Essai sur la parure dans une société traditionnelle Papou avant et après le premier contact 12h00 — 12h30 Olivier LANGLOIS (Université Côte d’Azur – CEPAM) La diffusion des labrets en Afrique au regard des découvertes archéologiques récentes

(Université Côte d’Azur – CEPAM) La diffusion des labrets en Afrique au regard des découvertes archéologiques récentes 12h30 — 13h00 Catarina GUZZO FALCI (Faculty of Archaeology, Leiden University)Des plaines d'Amérique du Sud à la mer des Caraïbes : Nouvelles connaissances sur l'utilisation d'ornements corporels archéologiques à travers l'étude d’usure microscopique d’une collection ethnographique

13h00 — 14h30 Déjeuner

5e SESSION – Modifications corporelles et cultures de l’apparence