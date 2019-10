Contemporary editorial policies and practices (2019-2020)

Announcement

Présentation

Le séminaire étudie l'organisation du travail intellectuel à partir de l'activité de publication scientifique du XIXe siècle à aujourd'hui.

Le séminaire étudie l'organisation du travail intellectuel et de l’activité scientifique à partir de l'histoire des publications du XIXe siècle à aujourd'hui. En 2019-2020, il poursuivra l’enquête sur les revues françaises contemporaines (rédactions et éditeurs depuis 1945). Ouvert à tous, le séminaire mobilise l'expérience d'historiens du livre, d'historiens des sciences, d'anthropologues et de sociologues comme de spécialistes des sciences, des sciences de l'information et des humanités numériques.

Rappel des travaux antérieurs : Rythmes de production et de circulation dans le cadre d’une enquête statistique 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014). Études de cas d'éditeurs et d’entreprises de presse scientifique (2014-2015). En 2015-2016, un élargissement des enquêtes en cours sur les revues s'est opéré d'une part sur les acteurs éditoriaux (rédacteurs, traducteurs, collaborateurs....) et d'autre part sur les revues en ligne. Ces enquêtes se sont poursuivies en 2016-2017 sur les revues et sur d'autres acteurs éditoriaux (directeurs, rédacteurs, traducteurs, indexeurs, collaborateurs, libraires...) ainsi que sur d'autres produits ééditoriaux tels que les encyclopédies, et en 2017-2018 aux circuits particuliers de diffusion. Le séminaire 2018-2019 est également revenu sur les enjeux de la pratique au travers des publications de spécialité (droit, médecine) aux XIXe et XXe siècles.

Les séances se dérouleront à partir du jeudi 17 octobre 2019 de 17h à 19h.

Programme

17 octobre 2019

Valérie Tesnière, Au bureau de la revue ;

7 novembre 2019

Valérie Tesnière, Enquête sur l’évolution des revues scientifiques françaises ;

21 novembre 2019

Florian Houssais (EHESS), La physionomie du temps : comment on expose aujourd'hui l'instant, la durée, le temps, la périodisation. Trois études de cas en France en physique nucléaire, en paléoanthropologie et en histoire.

Discutante : Béatrice Fraenkel (EHESS/CMH) ;

5 décembre 2019

Antoine Savoye (directeur des Études sociales), Retour sur l’évolution d’une revue de sciences sociales : les Études sociales de l’après-guerre à nos jours ;

19 décembre 2019

Valérie Tesnière, Enquête sur l’évolution des revues scientifiques françaises ;

16 janvier 2020

Valérie Tesnière, Enquête sur l’évolution des revues scientifiques françaises ;

30 janvier 2020

Marianne Noël (CNRS/ IFRIS), Trajectoire et affirmation d’une discipline au moyen des revues. Le cas de la chimie ;

6 février 2020

Valérie Tesnière, Enquête sur l’évolution des revues scientifiques françaises ;

20 février 2020

Valérie Tesnière, Enquête sur l’évolution des revues scientifiques françaises ;

5 mars 2020

Sébastien Lemerle (Université Paris Nanterre), Comment populariser les neurosciences ? Etude sur la publication au Seuil des Dragons de l'Eden de Carl Sagan, 1977-1980 ;

19 mars 2020

Elise Lehoux (EHESS), Publier l’archéologie au XIXe siècle ;

2 avril 2020

Valérie Tesnière, Synthèse de la session.