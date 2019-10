Ce séminaire pédagogique est organisé par l'université d'Aix-Marseille et le LA3M (UMR 7298). Il a pour objectif de présenter l'actualité des recherches archéologiques en rapport avec les problématiques développées par les membres du laboratoire.

L’archéologie entre monts et rivages dans les Alpes-Maritimes.

Archéologie préventive en milieu religieux : Embrun, Gap et abbaye de Clausonne.

Archéologie d'un diocèse alpin : Senez au Moyen Âge. Méthodologie et enjeux de l'archéologie dans un territoire isolé.

Fer et plomb à Saint-Gilles-du-Gard et à Arles : exemples de l'emploi du métal dans la construction monumentale à la fin du XIIe siècle.

Que dire du métal à la fin du Moyen Âge ? Variété des sources et des approches.

