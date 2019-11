Transamerican perspectives

Summary

Le séminaire « Perspectives transaméricaines » se propose de confronter les visions de chercheurs travaillant sur les différents territoires et aires culturelles des Amériques et de la Caraïbe. À chaque séance, deux brèves interventions (10 minutes) sur un même thème et sur différentes régions du continent seront reprises par un discutant, qui permet de construire une réflexion transaméricaine puis donne la parole à la salle. L’interdisciplinarité est favorisée dans ce séminaire largement ouvert.