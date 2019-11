Antique historiographies

Summary

Le séminaire Historiographies antiques est un séminaire de recherche pluridisciplinaire ouvert à tous et à toutes à partir du master. Il a pour but de réfléchir sur la pratique historiographique antique, en cherchant à la comprendre pour elle-même, selon ses propres critères et non en effectuant des comparaisons avec l'écriture de l'histoire telle qu'elle est conçue de nos jours. Dans cette perspective, il rassemble des chercheurs et des chercheuses, débutant.e.s ou confirmé.e.s, de toutes les disciplines touchant, d'une manière ou d'une autre, à l'écriture de l'histoire dans l'Antiquité : Littérature antique, Histoire ancienne, Archéologie, Philosophie...