Coutume de Normandie et jurisprudence

Announcement

Présentation

C’est de longue date que la jurisprudence joue un rôle de premier plan en Normandie. La richesse des archives de l’Échiquier puis du Parlement qui lui succède en 1515 attestent le dynamisme de ces institutions jusqu’à la Révolution française. Nombreuses sont également en Normandie les rédactions de la coutume, du Très ancien coutumier, de la Summa de Legibus Normannie in curia laïcali, devenue sous sa traduction française le Grand coutumier de Normandie jusqu’à sa rédaction en 1583. Et chacun connaît l’importance, comme les spécificités de cette coutume, dans l’ancienne France comme aujourd’hui encore dans les îles anglo-normandes. Voilà déjà quelques années, Jean Yver démontrait que le Très ancien coutumier était à bien des égards « miroir de la législation ducale », mais qu’en est-il de la jurisprudence, et sur la longue durée ? C’est cette question que cette journée d’étude entend poser, dans le cadre du projet Rin Condé portant sur la coutume de Normandie, et d’un travail portant sur les recueils d’arrêts dans le cadre de l'Institut universitaire de France.

Organisation

Organisée sous l’égide de l’Institut universitaire de France et du Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques, la journée d’étude aura lieu à la Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion de l’université de Rouen-Normandie le 22 novembre 2019.

Gwenaëlle Callemein : gwenaelle.callemein@univ-rouen.fr

Géraldine Cazals : geraldine.cazals@univ-rouen.fr

Programme

9h30 : Accueil des participants – Présentation de la journée

Session I

9h45 : Géraldine Cazals, Professeur d’histoire du droit, Université de Rouen-Normandie, Institut universitaire de France Coutume et jurisprudence, actualité historiographique

Professeur d’histoire du droit, Université de Rouen-Normandie, Institut universitaire de France Coutume et jurisprudence, actualité historiographique 10h15 : Virginie Lemonnier-Lesage, Professeur d’histoire du droit, Université de Bourgogne Les arrêts de règlement et la coutume rédigée

Professeur d’histoire du droit, Université de Bourgogne Les arrêts de règlement et la coutume rédigée 10h45 : Discussion et pause

Session II

11h15 : Gwenaëlle Callemein , Ingénieure de recherche, Université de Rouen-Normandie L’influence de la jurisprudence sur la norme coutumière : l’exemple de l’arrêt du sang damné

, Ingénieure de recherche, Université de Rouen-Normandie L’influence de la jurisprudence sur la norme coutumière : l’exemple de l’arrêt du sang damné 11h45 : Élisabeth Dandine, Maître de Conférences HDR en histoire du droit, Université de Rouen-Normandie Les ruptures de fiançailles en Normandie aux XVII e et XVIII e siècles

Maître de Conférences HDR en histoire du droit, Université de Rouen-Normandie Les ruptures de fiançailles en Normandie aux XVII et XVIII siècles 12h15 : Discussion et pause déjeuner

Session III