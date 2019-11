Announcement

Présentation

L’intensité des mutations et des enjeux d’aménagement dans le Grand Paris donnent lieu à des changements de pratiques et des repositionnements stratégiques des acteurs dans la chaîne de production urbaine ainsi qu’à la mise à l’épreuve de dispositifs permettant l’entrée et la montée en légitimité de nouveaux acteurs dans le champ de la fabrique urbaine (exploitants, AMO...).

Afin d’observer l’évolution des parcours professionnels, des métiers et des compétences en aménagement dans le contexte grand parisien, et recueillir des points de vue renseignés et variés sur les pratiques et opérations menées dans ce territoire, deux séries d’entretiens ont été menées par un groupe de chercheur.e.s de la Chaire « Aménager le Grand Paris » entre septembre 2017 et mai 2019 : avec des acteurs fortement impliqués dans l’aménagement du Grand Paris d’une part, et récemment entrés dans le jeu d’autre part.

Cette restitution publique mettra en débat les enseignements capitalisés au cours des douze séances de ce séminaire. Pour cela, elle sera organisée en trois tables rondes thématiques qui réuniront les professionnel.le.s interviewé.e.s au cours des douze séances du dispositif.

Programme

Mardi 19 novembre

de 17h à 20h aux Halles Civiques - Belleville, situées 27 rue Piat 75020.

Table 1 – Quand les frontières entre secteurs privé et public s’estompent.

Assiste-t-on à une hybridation des métiers ou à un accroissement de la mobilité des professionnels ?

Avec : Benoit Labat (Kareg), Lise Mesliand (Linkcity), Guillaume Pasquier (ECT), Anne Pétillot (Cité de la gastronomie Paris-Rungis)

Animation : Hélène Dang Vu (Ecole d'Urbanisme de Paris)

Table 2 – Des organisations qui se recomposent autour des fonctions et compétences

Nouveaux entrants, nouveaux services : des changements radicalement nouveaux ou des redistributions de compétences entre les acteurs ?

Avec : Marie-Pierre Guillonneau (NGE Concessions), Fabrice Martinez (Cultplace), Olivier Mollard (Agence 360), Clément Théry (OGIC), Flore Trautmann (Le Sens de la Ville)

Animation : Pedro Gomes (Ecole d'Urbanisme de Paris)

Table 3 - Mais alors qui joue l’ensemblier aujourd’hui ?

Le politique, l’aménageur, l’investisseur, le promoteur, l’AMO, le mandataire du groupement ? Y-en-a-t-il encore un ?

Avec : Ariane Bouleau-Saide (SemPariSeine), Max Castro (Compagnie de Phalsbourg), Sophie Schmitt (Société du Grand Paris), Jean-Louis Subileau (Une Fabrique de la Ville)

Animation : Daniel Béhar (Ecole d'Urbanisme de Paris)

Clôture des débats :

Evangéline Balland (DRH chez Linkcity)

Quand et où ? Mardi 19 novembre 2019 de 17h à 20h aux Halles Civiques de Belleville, 27 rue Piat, 75020 (métro Pyrénées)

Responsable du séminaire : Hélène Dang Vu

Comité scientifique et d’organisation

Daniel Behar

Hélène Dang Vu

Pedro Gomes

Clotilde Kullmann

Marion Noël

