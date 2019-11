Announcement

Argumentaire

Élaboré en collaboration entre le laboratoire ARTEHIS, les archives départementales de la Côte-d’Or et la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, ce cycle de dix conférences a pour but de valoriser les travaux de jeunes chercheurs (diplômés de Master, doctorants, docteurs) sur l’histoire, l’archéologie et l’histoire de l’art de la Bourgogne antique et médiévale. Il s’agit de présenter et mettre en avant les sources d’archives à partir desquelles travaille le jeune chercheur, ainsi que la manière dont il élabore le raisonnement scientifique lui permettant d’aboutir aux résultats de ses investigations. L’objectif est aussi de montrer l’articulation, en fonction des sujets, entre les sources conservées aux archives départementales de la Côte-d’Or et les différents dépôts municipaux, tant archives que bibliothèques. Enfin, ces interventions offrent l’opportunité au public de prendre connaissance des dynamiques actuelles de la recherche sur la Bourgogne antique et médiévale, notamment en lui proposant d’accéder, durant les séances, aux originaux des documents utilisés par les intervenants. Le programme proposé permet de diffuser le travail de jeunes chercheurs d’ARTEHIS et d’établir ou entretenir des contacts avec d’autres laboratoires travaillant sur ces territoires et périodes. La diversité des recherches des intervenants offre la possibilité de souligner la richesse des fonds conservés à Dijon ainsi que les perspectives de recherches qui pourront être menées dans un avenir proche. Les problématiques politiques, sociales, culturelles voire cultuelles des différentes contributions viennent ainsi enrichir les connaissances relatives aux sociétés antiques et médiévales.

Programme

Mercredi 16 octobre 2019

David Bardey (doctorant, UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne-Franche-Comté) : « Du chartrier au Trésor des chartes des ducs capétiens de Bourgogne (XIIIe-XIVe siècles) »

Mercredi 13 novembre 2019

Adrien Carbonnet (doctorant, UMR 8596-Centre Roland Mousnier, Sorbonne Université) : « De la répression au pardon : le roi de France face aux révoltes des villes des Bourgognes (1477-1493) »

Mercredi 11 décembre 2019

Loïc Gaëtan (docteur en archéologie antique, UMR 6249 Chrono-Environnement, Université de Bourgogne-Franche-Comté) : « La restitution du paysage urbain antique de Mâlain/Mediolanum (Côte-d’Or) à partir du croisement des sources archéologiques et historiques »

Mercredi 8 janvier 2020

Clara Fromageot-Labry (diplômée de Master 2, Université de Bourgogne-Franche-Comté) : « Les violences sexuelles dans les procès criminels de la ville de Dijon (1405-1462) »

Mercredi 5 février 2020

Florentin Briffaz (doctorant, UMR 5648-CIHAM, Université Lumière Lyon-2) : « Faire l’histoire de la noblesse des anciens États de Savoie (XIIIe-XVe s.) : l’apport des sources conservées aux Archives départementales de la Côte-d’Or »

Mercredi 19 février 2020

François Foulonneau (doctorant, UMR 8596-Centre Roland Mousnier, Sorbonne Université) : « Gouverner la Bourgogne après les ducs : Jean de Baudricourt et Jean d’Amboise (vers 1480-1498) »

Mercredi 18 mars 2020

François Rivière (docteur en histoire médiévale, UMR 8589-LaMOP, Université d’Évry-Val d’Essonne) : « Réglementer les métiers à Dijon au Moyen Âge : une faiblesse corporative à comparer »

Mercredi 15 avril 2020

Laura Chilson-Parks (doctorante, Brown University, History of Art and Architecture) : « « Par mande de ma dame » versus « Par ma dame » : interprétation de la représentation écrite du mécénat de Marguerite de Male »

Mercredi 13 mai 2020.

Séance à la Bibliothèque municipale de Dijon

Emily O’Brock (doctorante, New York University, Literature) : « Comment butiner un florilegium : l’abeille dans le speculum maius de Vincent de Beauvais »

Mercredi 10 juin 2020.

Séance à la Bibliothèque municipale de Dijon