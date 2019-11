Announcement

Il n’existe pas, aujourd’hui une histoire de l’enseignement de l’architecture dispensé par celle qui en gouverna pendant deux siècles la destinée en France : l’école des beaux-arts (Ensba). Certains se sont penchés sur son rayonnement au XIXe siècle, d’autres, plus récemment, sur les bouleversements qui y ont eu lieu autour de 1968. Mais, entre la période faste de lʼÉcole, durant laquelle convergeaient vers Paris provinciaux et étrangers pour fréquenter les ateliers du quai Malaquais, et celle qui a signé la fin de ce modèle, plusieurs décennies se sont écoulées sur lesquelles presque rien n’a été écrit. Et c’est sans parler des Écoles régionales, ces succursales créées en 1903, pour ne pas obliger les élèves à « monter » à Paris, au sujet desquelles règne le plus grand silence. Elles étaient treize dans les années cinquante, auxquelles il faut ajouter les ateliers dʼOutre-mer, à Alger, Tunis, Saïgon…

Ce projet de recherche est initié par l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg, coordonné par le Comité d’histoire et soutenu par le Bureau de la recherche architecturale et urbaine du ministère de la Culture et de la Communication.

Programme

JEUDI 28|11 PARIS MALAQUAIS

17H30 – Introduction par Luc Liogier (directeur ENSA-Paris Malaquais) et Anne-Marie Châtelet (ENSA Strasbourg/ ARCHE)

18H – Conférence d’ouverture de Bernard Haumont (professeur honoraire ENSA Paris Val-de-Seine, CRH/LAVUE), amphithéâtre 2 des Loges : De la diversité des écoles à la diversification des métiers 19H30 – Vernissage de l’exposition (1 rue Jacques Callot) Les Beaux-Arts de Paris en images : une école pensée, construite, vécue, présentation par Anne Debarre (ENSA Paris-Malaquais, ACS/AUSser) et Maxime Decommer (ENSA Bretagne, ACS/AUSSER)

VENDREDI 29|11 PARIS VAL DE SEINE

9H – Accueil

9H30 – Introduction au séminaire : Philippe Bach (directeur ENSA-Paris Val de Seine), Frédéric Gaston (sous-directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche en architecture, ministère de la Culture), Arlette Auduc (Comité d’Histoire, MCC), Anne-Marie Châtelet

ENSEIGNER L’ARCHITECTURE EN ÎlE-DE-FRANCE AU XXe SIECLE, UNE HISTOIRE CROISÉE

Session 1 : les beaux-arts avant 68

Modération : Marie-Jeanne Dumont (ENSA-Paris Belleville/ IPRAUS, UMR AUSSER)

Guillemette Cheneau-Deysine (doctorante Université Rennes 2 / Histoire et critique des arts) : La primauté de Paris en débat : quelle décentralisation pour l’enseignement de l’architecture, 1940-1969 ?

Amandine Diener (Institut de Géoarchitecture / Géoarchitecture – ARCHE) : L'enseignement d'André Gutton. Une démarche construite entre l'Institut d'urbanisme de l'université de Paris et l'École des beaux-arts (1921-1974)

11H15 – Pause

Anne-Sophie Cachat (doctorante Université de Strasbourg / ENSA Strasbourg, ARCHE) : Un atelier officiel et méconnu. Perméabilité entre l’agence et l’atelier d’Eugène Beaudouin (1952-1968)

12H30 – Buffet

14H – Conférence de Frédéric Seitz (professeur des Universités honoraire) : L’École Spéciale d’Architecture après la Seconde Guerre Mondiale

Session 2 : l’après 68

Modération : Daniel Le Couédic (Université de Bretagne Occidentale, Géoarchitecture)

Anne Debarre : La genèse des ENSA parisiennes (1965-2001) : entre libéralisme hérité et autorité contestée

16H30 – Pause

Enseigner l’architecture à Paris Val de Seine

Faire l’histoire de l’ENSA Paris-Val de Seine : Le microcosme d’une histoire mouvante (acteurs, lieux, pédagogies) Antonio BRUCCULERI, Marilena KOURNIATI (ENSA Paris-Val de Seine/EVCAU–CSU (CRESSPA)) : Séminaire de Master ENSAPVS ‘’Enseigner l’architecture’’ et ses travaux avec Marion CRAGNOLINI, Agnès MARION, Raphaël POUTHIER ‘’Faire avec’’. La création de l’école d’architecture Paris-Val de Seine. Projection des extraits d’entretiens filmés, menés par Antonio BRUCCULERI, Catherine DESCHAMPS (ENSA Nancy/LHAC- EVCAU), Marilena KOURNIATI, Caroline ROZENHOLC (ENSA Paris-Val de Seine/CRH (LAVUE))

19H – Buffet

SAMEDI 30|11 PARIS LA VILLETTE

9H – Accueil

9H30 – Introduction par Caroline Lecourtois (directrice ENSA-Paris la Villette)

Session 3 : pédagogies dans les UP

Modération : Anne Debarre

Auriane Bernard-Guelle (architecte-ingénieur) : L’enseignement de Jean-Marie Delarue à UP1, une filiation parisienne du cours de David Georges Emmerich

(architecte-ingénieur) : L’enseignement de Jean-Marie Delarue à UP1, une filiation parisienne du cours de David Georges Emmerich Juliette Pommier (ENSAP Lille / LACTH) et Julien Correia (ENSA Bretagne / IPRAUS) : Les pédagogies de l’architecture urbaine. UP3 et UP8 au tournant des années 1970

(ENSAP Lille / LACTH) et Julien Correia (ENSA Bretagne / IPRAUS) : Les pédagogies de l’architecture urbaine. UP3 et UP8 au tournant des années 1970 Antoine Perron (ENSA PLV) : L’évolution de l’enseignement du projet à UP8 entre 1969 et 1978

11H30 – Conférence de clôture de Jean-Pierre Le Dantec (professeur honoraire) : De l’atelier à l’université. Progrès et problèmes

12H30 – Apéritif autour de l’exposition

Responsables scientifiques du projet

Anne-Marie CHÂTELET (ENSA Strasbourg, EA 3400 ARCHE)

Marie-Jeanne DUMONT (ENSA Paris-Belleville, IPRAUS UMR AUSser 3329)

Daniel LE COUÉDIC (Université de Bretagne Occidentale, Géoarchitecture EA 7462)

Conseil scientifique

Barry BERGDOLL (Université de Columbia, Museum of Modern Art à New-York)

Philippe BOUDON (Écoles d’architecture)

Jean-Louis COHEN (Institute of Fine Arts à New-York University, Collège de France)

Jean-Pierre EPRON (Écoles d’architecture)

Jean-Michel LENIAUD (École nationale des Chartes)

Jean-Noël LUC (Université de Paris-Sorbonne)

Jacques LUCAN (ENSA Marne-la-Vallée, École polytechnique fédérale de Lausanne)

Luc NOPPEN (Université du Québec à Montréal)

Pascal ORY (Université Paris 1)

Jean-Pierre PÉNEAU (Académie d’architecture)

Klaus Jan PHILIPP (Faculté d’architecture et d’urbanisme de l’Université de Stuttgart)

Antoine PROST (Université Paris 1)

Rebecca ROGERS (Université Paris-Descartes)

Richard KLEIN (ENSAP Lille)

Patrice GUÉRIN (Mission des archives du ministère de la Culture)

Arnaud TIMBERT (INHA)

Corinne TIRY-ONO (BRAUP)

Jean-Louis VIOLEAU (ENSA Nantes)

