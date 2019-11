Announcement

Argumentaire

La thématique du colloque « Les Femmes de Normandie dans le Maitron, celles qui y sont et celles qui devraient y être », s’appuyant sur la base de données du Maitron rassemblée à Université de Paris I (consultable à http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/), étudie combien le mouvement ouvrier comporte de militantes, et combien le mouvement social, au sens le plus large, inclut depuis longtemps la préoccupation de l’égalité des femmes. Quelques profils évoquent des périodes, des courants, des secteurs différents, dans le cadre de la Normandie.

Marguerite Buffard Flavien se rattache au monde de la pensée, de l’éducation, du communisme et de la résistance. Pauline Rebour est une enseignante, syndicaliste et féministe du début du vingtième siècle. Elle a fréquenté une autre figure du mouvement des femmes, Julie Puaux Siegfried, issue du monde du protestantisme, du négoce et de l’action modérée en faveur de l’égalité des femmes. Un contraste illuminant. Libertad Héliot et Danielle Uppman nous amènent aux mouvements des années 1960 à 1990, et aux dilemmes des militantes. Enfin le bilan des civiles exécutées et massacrées de 1940 à 1944 éclaire la participation des femmes à la résistance. La lecture de cinq notices du Maitron (choisies pour leur diversité) nous rappellera l’utilité de l’éclairage biographique et les méthodes utilisées pour constituer nos « fiches Maitron ». Tout cela avec du temps pour la discussion.

Programme

15 novembre 2019

Salle des thèses (F106), 1er étage, Bâtiment Freinet, UFR SHS

Place Emile Blondel, 76130 Mont Saint Aignan

Université Rouen Normandie

14 h à 17 h 30

14 H Accueil

Sophie Devineau, Directrice du laboratoire Dysolab, Directrice de l’IRIHS, Université Rouen Normandie

John Barzman, coprésident de l'AMN, professeur d'histoire émérite, Université Le Havre Normandie

14 h 15

Marguerite Buffard-Flavien, philosophe et résistante

Christian Langeois, coprésident de l’AMN et Sophie Devineau, Professeure de sociologie, directrice de la collection Genre à lire et à penser, PURH

14 h 45

Pauline Rebour, Julie Siegfried: itinéraires croisés du féminisme, entre Paris et la province

Claire Saunier Lefoll doctorante à l'université de Lyon2,LAHRHA.

15 h 15

Libertad Héliot et Danielle Uppman, des années 1950 aux années 1990

Pierre Miléo docteuren histoire de l’Université Rouen-Normandie.

15 h 45 -16 h pause

16 h

Lecture de cinq notices du Maitron: Lucie Collard, Germaine Goujon, Villette Tartier, Colette Privat, Jean Pierre Voidies

Michèle Salen, comédienne

16 30H

Femmes résistantes exécutées et civiles massacrées en Normandie : premier bilan d'une enquête

Annie Pennetier, historienne du MAITRON.

17 h Clôture

Christian Langeois

Contact

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article217458et

normandie@maitron.org