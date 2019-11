Emporter la bibliothèque : le prêt en perspective

Summary

Si emprunter la bibliothèque est pour l’usager d’aujourd’hui une évidence, un service parfois considéré comme consubstantiel à l’idée même de bibliothèque – il n’est que de constater la surprise des nouveaux inscrits à la BnF apprenant que la consultation sur place est la règle – le prêt s’inscrit pourtant dans une histoire relativement récente, aujourd’hui interrogée par la révolution numérique. L’emprunt comme usage de la bibliothèque peut ainsi être analysé comme une pratique sociale qui témoigne d’un certain rapport – moral, économique, technologique – au livre comme à l’institution qui le conserve. Il est également historiquement lié à la notion d’égal accès aux œuvres et au savoir. À l’heure du numérique, de l’open access et de la bibliothèque troisième lieu, le prêt est cependant remis en cause et à travers lui, c’est la fonction même de la bibliothèque et la place qu’elle doit occuper dans la cité qui sont interrogées. Où en est la bibliothèque de prêt au XXIe siècle ?