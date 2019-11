Summary

HEEC MARRAKECH recrute un enseignant chercheur permanent. Le candidat retenu aura à prendre en charge la responsabilité de l’une des filières de formation dispensées à l’école ; enseigner les matières en relation avec sa spécialité ; contribuer à la dynamique du Centre de recherche de l’école CRME ; renforcer l’équipe pédagogique de l'École des hautes études économiques, commerciales et d’ingénierie (HEEC) et faire valoir son expérience et son expertise pour contribuer au développement des programmes de formation ; assurer l’encadrement des étudiants en stage et en projet de fin d’étude ; contribuer au développement des relations de partenariat avec des opérateurs académiques et socio-professionnels ; participer à diverses activités de la vie de l’école.