Announcement

Le CREHS (université d'Artois) organise le 5e colloque de son cycle de recherche pluridisciplinaire sur La Renaissance dans les Provinces du Nord. Le thème retenu est celui de l’enfant fin XVe-début XVIIe siècle. Le colloque aura lieu les 19 et 20 novembre 2020 à Arras, université d'Artois.

Argumentaire

Le thème retenu pour le 5e colloque du cycle de recherche pluridisciplinaire La Renaissance dans les Provinces du Nord est celui de l’enfant fin xve-début xviie siècle. Il fait écho à la récente exposition « Enfants de la Renaissance » présentée au château royal de Blois du 18 mai au 1er septembre 2019, et aux travaux de nombre d’historiens depuis les années 1970-1980, comme ceux de Willem Frijhoff aux Pays-Bas, de Jean de Viguerie en France...

Le colloque interrogera la place de l’enfant et sa perception dans la société dans une période de forte mutation, portée par le mouvement humaniste et marquée par les progrès scientifiques et les troubles politiques et religieux, mais aussi par une poussée démographique et un rajeunissement de la société.

D’une manière générale, il paraît opportun de chercher à mieux connaître l’enfant né et élevé en ville ou au village, et de mettre en évidence les différences entre centres urbains et zones rurales.

Le colloque abordera, notamment, les sujets suivants : naissance et baptême ; enfants trouvés et enfants illégitimes ; nourrice et sevrage ; hygiène et accession à la propreté ; éducation générale profane (instruction : lire, écrire, compter) et éducation religieuse : le rôle de la famille et des communautés locales, paroissiales et conventuelles ; la punition ; l’enseignement des filles ; l’enfant dans l’Église (chœur et maîtrise) ; l’apprentissage ; vêtements : textures et formes ; jeux et jouets ; comptines et chansons ; représentations (dessin, peinture, gravure) ; correspondances d’enfants ; enfants et politique (l’enfant dans la guerre) ; l’enfant vu par les humanistes…

Le propos est de faire le point sur l’état des connaissances sur l’enfant à la Renaissance dans un territoire spécifique et de proposer de nouvelles pistes de recherche. Les travaux porteront principalement sur les anciens Pays-Bas mais des comparaisons avec les aires géographiques proches (France du Nord, Angleterre, Allemagne…) seront également bienvenues. Le colloque s’adresse aux chercheurs en littérature, aux philosophes, aux historiens, aux archéologues, aux historiens de l’art …

Conditions de soumission

Les propositions de communication sont à soumettre

pour le 1er juin 2020 à

charles.girydeloison@niv-artois.fr et/ou à laurence.baudoux@gmail.com

Elles comporteront le titre, le nom et la qualité de l’intervenant et un court résumé (15 à 20 lignes).

Les communications pourront être en français ou en anglais et ne devront pas dépasser 30 minutes.

Réponse pour la fin juillet 2020.

Responsables scientifiques