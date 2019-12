Regard(s) sur Käthe Kollwitz

Summary

Alors que se tient au Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg la première grande rétrospective française de l’œuvre de Käthe Kollwitz (1867-1945) et qu'a été publiée dans le même temps une édition complète de la traduction du Journal (1908-1944) et de différents écrits de Käthe Kollwitz, l’HiCSA et l’IDHES organisent un premier colloque français consacré à l’artiste, là où l’historiographie se développe surtout en Allemagne et aux États-Unis. Il s’agira alors de proposer une lecture croisée de l’œuvre de Kollwitz, en invitant non seulement historiens de l’estampe et historiens de l’art mais aussi historiens de la photographie, historiens culturalistes ou chercheurs en études germaniques. Pourront alors être interrogés à la fois l’importance des pratiques, des techniques et des supports pour la graveuse et sculpteure, les rapports de Kollwitz – très engagée après la première guerre mondiale – avec l’histoire ou l’Europe ou encore les relations qu’elle entretient avec la littérature.