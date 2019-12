Esthétique et critique

Announcement

Présentation

L'initiative de cet atelier de recherche découle de l'urgent besoin de circonscrire et de redéfinir le rôle de l'esthétique, des arts et de leur théorisation aujourd'hui, tant par rapport aux autres formations du savoir que par rapport à nos sociétés contemporaines en général.

Quelles sont les fonctions critiques de l'esthétique aujourd'hui ? Comment l'enquête sur les conditions sensibles et incarnées de la connaissance, l'exploration des fondements imaginaires de l'action sociale et politique ou l'engagement avec des œuvres d'art contribuent à renouveler cette tâche ancienne : l'autocritique de la raison sensible ?

Ce premier atelier fribourgeois d'esthétique a donc pour but de rassembler et de donner la parole à des chercheurs issus de disciplines scientifiques différentes qui travaillent en Suisse et dans ses pays voisins dans le but d'un premier état des lieux autour des lignes de faille actuelles de l'esthétique.

Programme

Fr 29.11.

Room: MIS03 3016

14h00 Bienvenue/Begrüssung/Words of Welcome

14h30-15h30 Déplacements | Verschiebungen | Shiftings

Prof. Dieter Mersch (ZHdK) Was ist ästhetisches Denken?

(ZHdK) Was ist ästhetisches Denken? Prof. Chiara Cappelletto (Univ. Statale Milano) Pourquoi c’est dans l’esthétique que la philosophie peut (re)trouver son potentiel critique aujourd’hui

15h30-16h30 Critique d’art | Kunstkritik | Art Criticism

Prof. Julia Gelshorn (Univ. Fribourg) + Thomas Hunkele r (Univ. Fribourg) Welche Sprache spricht die Kritik ? Quelle langue parle la critique?

(Univ. Fribourg) + r (Univ. Fribourg) Welche Sprache spricht die Kritik ? Quelle langue parle la critique? Fabrice Hadjadj (Fribourg) A la fin : de la critique d’art

16h-16h15 Break

16h15-17h15 Forme et expérience | Form und Erfahrung | Form and Experience

Prof. Carole Maigné (Univ. Lausanne) Pour une esthétique formaliste

(Univ. Lausanne) Pour une esthétique formaliste Dr. Susanne Schmetkamp (Univ. Fribourg) On Changing Perspectives

17h30-19h45 Résistances | Widerstände | Resistances

Prof. Patricia Dailey (Columbia University) Literature as Parentheses. On Criticality

(Columbia University) Literature as Parentheses. On Criticality Prof. Markus Klammer (Univ. Basel) Jeff Walls Konzept der „experimentellen Kritik“

(Univ. Basel) Jeff Walls Konzept der „experimentellen Kritik“ Prof. Stefan Kristensen (Univ. Strasbourg) Politiques de la chair

(Univ. Strasbourg) Politiques de la chair Prof. Thomas Claviez (Univ. Bern) Is Art Resistant? Some Thoughts on/after Rancière

Sa 30.11.

Room: MIS03 3016

9h00 Bienvenue/Begrüssung/Words of Welcome

9h15-11h15 Porous Borders | Frontières poreuses | Durchlässige Grenzen

M.A. Jan Zacharias (Univ. Prague) Was kann die Philosophie von der Kunstgeschichte lernen?

(Univ. Prague) Was kann die Philosophie von der Kunstgeschichte lernen? M.A. Claire Salles (ENS Paris) En quoi la psychanalyse provoque-t-elle l’esthétique ?

(ENS Paris) En quoi la psychanalyse provoque-t-elle l’esthétique ? M.A. Christoph Haffter (Univ. Fribourg) “Auflösungsfeld“ – What is an Aesthetic Concept?

(Univ. Fribourg) “Auflösungsfeld“ – What is an Aesthetic Concept? M.A. Franziska Wildt (Frankfurt/M) Aesthetics of Resistance

11h15-11h30 Break

11h30-12h30 Seuils | Schwellen | Thresholds

PD Dr. Marcello Ruta (Univ. Bern) The Performative Turn in Aesthetics

(Univ. Bern) The Performative Turn in Aesthetics Prof. Brigitte Hilmer (Univ. Basel) Ästhetik, Abschied und Kritik

12h30-13h Final Discussion and Outlook