Ce sixième séminaire de recherche « Émergence de l’art vidéo en Europe : historiographie, théorie, sources et archives (1960-1980) » du LabEx Arts-H2H réunit les chercheurs du projet et des spécialistes internationaux, en vue d’étudier les premiers temps de l’art vidéo en Allemagne, Tchécoslovaquie, Finlande, Norvège, Suède et Croatie.

Programme

Mercredi 4 décembre 2019 INHA, salle Walter Benjamin

9h30 Introduction et présentation du programme « Émergence »

François Bovier, Alain Carou et Grégoire Quenault (Coordinateurs)

9h45 VT ≠ TV (Video Tape is not Television)

Dieter Daniels (Professeur, Academy of Fine Arts Leipzig [HGB] / Chercheur, Gutenberg Forschungskolleg [GFK])

10h30 Pause

10h45 Early video experiments in Nordic countries from 1960s to 1980s

Lorella Scacco (Enseignante, École des Beaux-Arts, Rome / Université de Turku)

11h30 Table-ronde / Discussions

Jeudi 5 décembre 2019 INHA, salle Walter Benjamin

10h00 Prague - the place of illusionists

Michael Bielicky (Professeur, Karlsruhe University of Arts and Design)

10h45 Television and video, genesis (The beginnings of Croatian video art)

Tihomir Milovac (Conservateur / Responsable de la recherche, Musée d’art contemporain de Zagreb)

11h30 Pause

11h45 Aspects de la situation française (1970-1980) : Dominique Belloir, premières expérimentations - Grand Canal, Association d’artistes vidéo

Dominique Belloir (Artiste vidéo)

12h45 Table-ronde / Discussions