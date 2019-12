L’industrialisation en Allemagne (1848–1914)

Summary

L’industrialisation est depuis longtemps l’un des principaux thèmes de recherche des historiens et historiennes du XIXe siècle. Cette transformation touchait tous les domaines de l’économie et posait des défis majeurs à la politique, à la société civile et aux individus. L’industrialisation a intensifié d’autres processus tels que l’urbanisation et la migration, le développement de l’État providence, la formation de nouvelles classes sociales et la lutte pour de nouvelles formes de participation politique. À l’exemple de l’Allemagne de la seconde moitié du XIXe siècle, c’est-à-dire avec un accent sur la Hochindustrialisierung et la « seconde » révolution industrielle, le programme donnera un aperçu général de l’état de la recherche. Avec cette manifestation, l’Institut historique allemand propose, en collaboration avec ses partenaires, une journée d’étude sur le sujet du concours de l’agrégation d’allemand 2020/21.