Bâtir des ponts dans les francophonies canadiennes

Summary

Ce colloque proposera une réflexion sur la diversité et l'inclusion au sein des francophonies et sur les possibilités de rapprochements visant à assurer la pérennité des communautés en milieu minoritaire. Les interventions pourront prendre la forme de communications, de tables rondes, de performances artistiques ou d’ateliers destinés au public. Le but est de rassembler une grande variété de participantes et de participants oeuvrant en milieu universitaire, communautaire, professionnel, gouvernemental et autres afin d’envisager la question sous des perspectives diverses et innovantes.