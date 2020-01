Announcement

Présentation

Les 41e journées de l'AFAM se tiendront à Chartres en octobre 2020, elles s’articuleront autour des trois sessions suivantes :

« Se vêtir au premier Moyen Âge : productions, usages et représentations »

Le vêtement et la parure du haut Moyen Âge sont intimement associés, historiquement, à l'évolution de l'archéologie mérovingienne, depuis ses origines (la découverte de la sépulture de Childéric, etc.). Ce thème a fait l’objet de quelques journées d'étude universitaire (par exemple : le séminaire JAMM d'archéologie médiévale et moderne en 2009 et 2010 à Paris 1 et la Journée Translatio en 2014 à Bruxelles) et d'un Projet Collectif de Recherche portant sur les matériaux organiques en Haute-Normandie (coordonné par Fl. Carré depuis 2012). Ce collectif a fait paraître très récemment un véritable état des connaissances et de la pratique actuelle, dans la revue Archéologie médiévale (Carré et al. 2018). Il apparaît essentiel de contribuer à cette dynamique notamment en élargissant le débat dans la cadre des journées internationales de l’AFAM.

Ce thème, directement inspiré par les ouvrages des historiens (Piponnier & Mane, Se vêtir au Moyen Âge 1995 ; Chausson & Inglebert, Costume et société dans l'Antiquité et le haut Moyen Âge 2003 ; dossier de la revue Antiquité tardive sur les « Tissus et vêtements dans l'Antiquité tardive », t. 12, 2004) et les travaux des spécialistes des textiles anciens (citons : Cardon & Feugère, Archéologie des textiles des origines au Ve s., 2000 ; Desrosiers, Soieries et autres textiles de l'Antiquité au XVIe s., 2004), ne semble pas avoir été, jusqu'à présent, spécifiquement consacré à la période du haut Moyen Âge, pourtant largement dotée.

Les découvertes, au premier chef celles issues de l'archéologie préventive, et les études récentes, enrichies par les apports parfois combinés de l'archéologie des textiles et des cuirs (notamment les travaux de A. Rast-Eicher, F. Médard, Ch. Moulherat, M. Volken, V. Montembault, etc.), de l'archéo-thanatologie, de l'étude du petit mobilier, de l'iconographie, de l'archéozoologie, de la carpologie ou de la palynologie permettront, le temps d'une journée ou plus[1], d'alimenter cette thématique multiforme : exploitation des matière premières (végétales et animales), confection des vêtements et utilisation dans le monde des vivants, jusqu'à leur mise en scène lors des funérailles.

« L'archéologie du premier Moyen Âge (Ve-XIIe s.) en Centre-Val-de-Loire »

La région, qui n'a encore jamais été le siège de journées internationales d'archéologie mérovingienne (même si l'AFAM s'était associée aux journées sur Grégoire de Tours en 1994), a fait l'objet depuis deux décennies de très nombreuses découvertes archéologiques concernant le haut Moyen Âge, surtout dans le contexte de l'archéologie préventive (habitats ruraux, groupes funéraires, parcellaires, artisanats, culture matérielle, intervention dans les villes et les villages actuels, etc.) et à travers des travaux collectifs à portée régionale et thématique (PCR sur l'habitat rural en région Centre, séminaires SARC, etc.). Ce thème pourra être alimenté par des communications ou des posters, tant à visée monographique (présentations de sites majeurs) que thématique (analyses micro-régionales, etc.), sur une durée d'une journée à une journée et demi. Les synthèses seront privilégiées.

« Actualités du haut Moyen Âge »

La dernière session (plus courte) sera consacrée, comme à l'accoutumée, aux actualités archéologiques sur la période. Sachant qu'une journée aura déjà été consacrée à la région Centre-Val-de-Loire, cette session sera l'occasion de présenter des découvertes archéologiques récentes issues des régions et des pays limitrophes.

Modalités de contribution

Les propositions de communication et de poster, accompagnées d'un résumé conforme aux recommandations ci-jointes (Bulletin_normes_auteurs), seront intégrées, après validation, au bulletin de l'AFAM 2020. Elles sont attendues

avant le 1er février 2020

à l'adresse mail suivante : co.afam.chartres.2020@gmail.com

Comités

Comité d'organisation : Bruno Bazin (Direction de l’archéologie, Chartres métropole), François Capron (Inrap), Alexis Corrochano (Éveha) et Stéphane Joly (Inrap).

Comité scientifique : Viviane Aubourg (SRA Centre-val-de-Loire), Gil Bartholeyns (Université de Lille), François Capron (Inrap), Florence Carré (SRA Normandie), Alexis Corrochano (Éveha), Laurent Coulon (Direction de l’archéologie, Chartres métropole), Sophie Desrosiers (EHESS Paris), Stéphane Joly (Inrap), Élisabeth Lorans (Université de Tours), Fabienne Médard (Anatex), Antoinette Rast-Eicher (Archeotex) et Marie-Cécile Truc (Inrap).

[1] Cette durée prévisionnelle sera ajustée en fonction des présentations retenues pour composer un total de trois journées de colloque. Une douzaine de communications (d'environ 20 minutes chacune) et un temps de discussions sont prévus pour chaque journée pleine du colloque. Les propositions de communication pour les sessions 1. et 2. seront privilégiées par rapport à la session 3. Les posters seront affichés sur place et pourront également faire l'objet d'une très courte communication dans le cadre d'une session spéciale.