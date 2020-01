Summary

À l’occasion du cent-cinquantenaire de la guerre de 1870, cette rencontre scientifique a choisi d’orienter le questionnement vers les échos et résonances internationales de l’affrontement entre France et Allemagne, non seulement sur le continent européen lui-même mais aussi à l’échelle globale. Dynamiques d’opinion, volontariat armé, couverture journalistique, engagement humanitaire, de multiples facteurs ont contribué à intéresser les sociétés civiles du monde entier à ce conflit hors normes, qui marquait un tournant dans l’histoire des nationalismes.