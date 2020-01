Announcement

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de BLIDA 2 – LOUNICI Ali

Faculté des Lettres et des Langues, département de français

Journée d’étude : 02 mars 2020

Argumentaire

Il est question d’une journée d’étude axée sur la didactique du plurilinguisme et la sociodidactique. En effet, L’objet de cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre d’un projet d’équipe entamé en 2018 et qui porte sur l’adaptation des divers concepts de sociolinguistique et de didactique des langues au contexte algérien. Notre objectif est de soumettre à réflexion et à discussion - en vue de les reconfigurer- les concepts fondamentaux.

Jusqu’à aujourd’hui, les concepts utilisés sont issus des théories européennes de didactique ou des sciences du langage (françaises en l’occurrence), c’est-à-dire décontextualisés. En effet, de nombreux chercheurs ont tenté de définir en se situant soit dans une approche variationniste (Labov, 1976) ou/et sociale (J.-B. Marcellesi), soit dans une perspective interactionnelle (Gumperz, 1989), soit dans une approche ethnosociolinguistique (Blanchet, 2000), ou encore dans une approche sociodidactique (Rispail, 2003). Or, nos chercheurs et nos étudiants ont besoin de connaitre les notions et concepts didactiques et linguistiques tout en les liant au contexte algérien très riche du point de vue culturel et linguistique. D’ailleurs, l’émergence de la sociodidactique issue d’une didactisation de la sociolinguistique de la variation (M. et L. Dabène, Ch. Marcellesi, Rispail, Blanchet), conduit à une redéfinition intégrale du rapport entre plurilinguisme, contexte et situations d’enseignement/apprentissage.

Parler de didactique du plurilinguisme reposerait, par ailleurs, d’après S. Borel (2014 : 87)

« … sur le concept de décloisonnement des enseignements proposé par le Conseil de l’Europe (Beacco et Byram, 2007). Les principes fondamentaux de la didactique du plurilinguisme peuvent être résumés comme suit :

- Normalisation/didactisation des phénomènes de contact de langues ;

- Prise en compte simultanée de plusieurs langues dans le curriculum ;

- Considération de toutes les ressources linguistiques ;

- Le bi-/plurilinguisme est une ressource éducative avant d’être un but en soi ;

- Les langues secondes compilent un double statut, à la fois matières et vecteurs d’enseignement ;

- Le bi-/plurilinguisme se construit selon une perspective additive (vs soustractive), mais non cumulative (Une perspective cumulative correspondrait à un point de vue monolithique et monolingue du bilinguisme (…) et où la compétence en L2 est clonée sur la L1, mais déconnectée de celle-ci, et donc située à l’opposé d’une perspective de décloisonnement didactique) ;

- L’opacité/la complexité de la L2 entraîne une décontextualisations ou une défamiliarisation des formes linguistiques ».

Ainsi, et pour permettre de mieux cerner ce domaine et d’en adopter les principes au terrain algérien, les travaux de cette journée d’étude serviront d’outil indispensables à la compréhension du domaine (didactique du plurilinguisme) et tenteront de répondre aux questions suivantes : Quels sont les principes théoriques et méthodologiques à déterminer pour identifier ces différentes notions ? Comment comprendre leur subtile complexité et surtout leur contextualisation ? Un travail axé donc sur trois volets :

1- Le volet didactique qui servira à reconfigurer les concepts et les notions de base ;

2- Le volet (socio)linguistique qui sera aussi redéfini à travers des notions et des concepts inhérents à la complexité de la situation sociolinguistique algérienne ;

3- Le volet méthodologique qui permettra une meilleure visibilité des différentes approches utilisées en didactique du plurilinguisme, en sociodidactique et en sociolinguistique.

Comité scientifique

Abdelhalim Riougui (MC, Université Blida 2) ;

Aicha Chekalil (MC, Université Blida 2) ;

Ali Hamidatou (Pr, Université Blida 2) ;

Ali Mansouri (MC, Université Blida 2) ;

Chanez Hamdad (MC, Université Blida 2) ;

Dalila Brakni (Pr, Université de Blida 2) ;

Djaouida Abbes (MC, Université Blida 2) ;

Djazia Habet (MC, Université Blida 2) ;

Fethi Haddouche (MC, Université Blida 2) ;

Hakim Menguellat (MC, Université de Blida 2) ;

Houda Akmoun (MC, Université de Blida 2) ;

Karima Ait Dahmane (Pr, Université d’Alger 2) ;

Karima Ferroukhi (MC, Université Blida 2) ;

Malika Kebbas (Pr, Université de Blida 2) ;

Merouane Addou (MC, Université Blida 2) ;

Nassima Moussaoui (MC, Université de Blida 2) ;

Nawel Kechida (MC, Université Blida 2) ;

Naoual Saci (MC, Université de Blida 2) ;

Souad Saidoun (MC, Université Blida 2) ;

Ouardia Aci (MC, Université de Blida 2) ;

Said Boukhaouche (MC, Université Blida 2) ;

Comité d’organisation

Djaouida Abbes (Doyen de la faculté des Lettres & des Langues) ;

Merouane Addou (MC, Université Blida 2) ;

Ouardia Aci (MC, Université de Blida 2) ;

Djazia Habet (MC, Université Blida 2) ;

Leila Bouzenada (Coordinatrice de la journée d’étude)

Nassima Moussaoui (Coordinatrice de la journée d’étude) ;

Keltoum Meziane (Chef du département d’anglais)

Lamia Mouissi (Chef du département d’italien)

Chanez Hamdad (Chef du département de français) ;

Djamila Mahammed Ouali (MA, Université de Blida 2) ;

Mouna Benchoubane (MA, Université Blida 2)

Hichem Laouami (Département de français)

Responsables de la journée d’étude

Ouardia ACI & Djazia HABET

Coordinatrices de la journée d’étude

Leila BOUZENADA & Nassima MOUSSAOUI

Modalités de soumission des résumés

Les langues :

Pour les résumés : arabe, français, anglais et italien

Pour les communications : tamazight, arabe, français, anglais et italien

Nombre de signes : 2500 signes.

Police de caractère : Times New Roman

Taille de police : 12 – interligne simple (1pt)

Participation à la journée d’étude et fiche de participation :

L’hébergement n’est pas pris en charge par l’université

Le transport de Blida-ville (gares routière et /ou ferroviaire à université Blida 2 OU hôtel è université Blida 2 pourrait être assuré par les organisateurs (à condition de le préciser dans la fiche d’inscription).

Calendrier

Lancement de l’appel à contributions : 18-12-2019

Date limite de l’envoi des résumés : 31-01-2020

Retour des avis aux auteurs : 22-02-2020

Contact : Les résumés sont à adresser à l’adresse mail suivante : did.pluriling.blida2@gmail.com

Fiche de participation en PJ

Bibliographie indicative

ABBES-KARA A., «Enjeux socioculturels et didactiques de la variation dans le contexte algérien : analyse et perspectives », in Pierozak Isabelle, Bulot Thierry, Blanchet Philippe (Dirs.), 2010 [2011], Approches de la pluralité sociolinguistique (Vers quelles convergences des pratiques de recherche et d'éducation), Presses Universitaires de Rennes, Rennes.

ABBES-KARA A. et KEBBAS M., «Pratiques institutionnelles en matière de curricula de FLE : le cas de l’Algérie », Colloque international Les programmes de formation universitaire (Didactique et TICE 4), Université Antonine, Beyrouth (Liban), 11-14 mai 2010.

ABBES-KARA A. et KEBBAS M. «Le français en Algérie : facteur de facilitation et/ou de complexification de la communication » Revue Socles, LISODIP/ ENS de Bouzaréah, n°1, décembre 2012.

ASSELAH-RAHAL S. et BLANCHET P., Plurilinguisme et enseignement des langues en Algérie. Rôles du français en contexte didactique, Fernelmont (Belgique) : Editions Modulaires Européennes (E.M.E.)

BLANCHET P., KEBBAS M., ABBES-KARA A.Y., Influences et enjeux des contextes plurilingues sur les textes et les discours, Limoges : Lambert-Lucas.

BLANCHET P., KARA A.-Y. et KEBBAS M., Pluralité linguistique et démarche de recherche. Vers une sociolinguistique complexifiée, in Cahiers internationaux de Sociolinguistique, n°2, Paris, L’Harmattan, 2012.

BOREL, S., « Enjeux didactiques et typolinguistiques de l’alternance en classe bilingue Ouvertures théoriques pour l’apprentissage du FLE en contexte caribéen », in Aspects culturels, linguistiques et didactiques dans l’enseignement-apprentissage du français à un public non francophone, Québec : éd. AIEQ, 2008. pp. 85-97.

COSTE, D., MOORE, D. & ZARATE, G., Compétence plurilingue et pluriculturelle. Vers un Cadre Européen Commun de référence pour l’enseignement et l’apprentissage des langues vivantes, Strasbourg : Éditions du Conseil de l’Europe. 1997.

KEBBAS M., « Dimension culturelle/interculturelle et enseignement du français en Algérie » in D. Coste et Ph. Blanchet, Regards critiques sur la notion d’interculturalité. Pour une didactique de la pluralité linguistique et culturelle, Paris : L’Harmattan, 2010.

KEBBAS M., ABBES-KARA A., CORTIER C., « Aborder autrement les pratiques langagières plurilingues en Algérie ? Vers une approche de la complexité » in Ph. Blanchet, A. Becetti, R. Colonna, Politiques linguistiques et plurilinguistiques. Du terrain à l'action glottopolitique, Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 177-190. 4

KEBBAS M., ABBES-KARA A., CORTIER C., « Pratiques linguistiques et cadre institutionnel de l’enseignement du français en Algérie », in Les Programmes de formation universitaire (C. Eid, dir.), Beyrouth : Editions de l’université Antonine, 2011.

KEBBAS M., ABBES-KARA A.Y. et DAFF M., Dynamiques plurilingues. Transpositions politiques et éducatives, Cahiers de Linguistique, N° 39/2, 2013.

MOORE, D. & CASTELLOTTI, V. (Dir.), La compétence plurilingue : regards francophones, Fribourg, Peter Lang, collection Transversales, 2008.

RISPAIL, M. (dir.), & al. 2017, Abécédaire de sociodidactique : 65 notions et concepts, Publication de l’université de St Etienne, 135 pages.