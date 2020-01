Partager et mettre en œuvre une pédagogie inclusive dans le supérieur

Announcement

Argumentaire

L’Institut Catholique de Paris a placé l’accueil de tous et l’épanouissement de la personne au centre de ses préoccupations. Cette volonté institutionnelle présentée dans la charte de l’ICP se retrouve à plusieurs niveaux, regroupant les Facultés et les Instituts tout en s’associant à des partenaires extérieurs. Ainsi, au sein de l’ICP des structures spécifiques comme la commission handicap composée de référents handicap qui proposent des adaptations pédagogiques pour chaque faculté, l’espace santé (infirmier, psychologue et clinique psychologique), un département d’éducation inclusive à l’ISP-Faculté d’éducation, travaillent ensemble à mieux prendre en charge les étudiants en situation de handicap, leur offrant des conditions garantes de leur réussite universitaire et leur permettant de trouver leur place au sein de la société. Cette ambition se trouve partagée par d’autres établissements du supérieur, d’autres universités en France et à l’étranger qui réfléchissent à leurs pédagogies et à leurs accompagnements, aux formations des professionnels de l’éducation. Or, si l’inclusion dans le monde scolaire peut parfois être difficile à mettre en pratique, il en est de même pour l’enseignement supérieur. Les recherches montrent combien les enseignants sont demandeurs de formation et de lieux d’échanges pour partager leurs pratiques et accueillir l’autre avec sa singularité et sa particularité. Cette journée d’étude vise à rassembler les différents acteurs (enseignants, chercheurset professionnels du supérieur, étudiants etparents), à partager leurs expériences, ce que chacun comprend de l’éducation inclusive dans le supérieur, son écosystème et la manière dont chacun y prend part et souhaite la faire évoluer. Plusieurs moments de la journée seront consacrés à :

des conférences plénières et une table rondepour mieux comprendre le concept de l’inclusionet de la relation pédagogique en inclusion ;

des ateliers de réflexion commune et d’échangessur les pratiques pédagogiques et éducatives,permettant d’apprendre en interaction avec lesautres ;

des échanges non formels autour de temps depauses, mais aussi la présentation de travauxd’étudiants, de témoignages et de ressources.

L’objectif principal de cette journée est donc bien centré sur la rencontre avec l’autre, sur les échanges de compétences, de capacités et lepartage de ressources en faveur du bien communet de la création d’une communauté éducative ausein de laquelle l’étudiant en situation de handicapa pleinement sa place

Programme

8h30- Accueil

9h00-9h30 : ouverture par Mgr. Philippe Bordeyne , Recteur de l’Institut Catholique de Paris, Alexandre Scaggion , Vice-Recteur à la stratégie et au développement académiques et Augustin Mutuale, Doyen de la Faculté d’Education

9h30-10h20 : Conférence d'introduction sur l'inclusion : qu'est-ce-que l'inclusion dans l'enseignement supérieur ? Serge Thomazet (Université de Clermont-Ferrand)

10h20-10h40 : L'inclusion à l'ICP et sa commission handicap, Caroline Quazzo et Philippe Marc (Infirmier ICP)

10h40-11h10 : Pause

11h10-12h30 : Table ronde Comment accueillir et accompagner l’étudiant ?

Modératrices : Séverine Parayre (ISP-Faculté d’Education) et Fabienne Serina-Karsky (ISP-Faculté d’Education)

Intervenants : Maryan Lemoine (Université de Limoges), Pascale Haag (EHESS), Eric Dugas (Université de Bordeaux) et Claire Magimel (Sociologue, CM Conseils)

12h30-12h50 : retour du grand témoin Pr. Guy Berger (Université Paris 8)

12h50-14h10: pause déjeuner

14h10-15h00 : Conférence : Accueillir dans la relation pédagogique, Pr. Martine Janner-Raimondi (Université Paris 13)

15h00-16h30 : Ateliers

(inscription le jour même à un atelier)

1° Comment créer ou adapter un outil pédagogique ?

Animé par Séverine Parayre (ISP-Faculté d’Education) et Laurent Tessier (ISP-Faculté d’Education)

2° Comment faire pour analyser et échanger sur les pratiques ?

Animé par Fabienne Serina-Karsky (ISP-Faculté d’Education) et Christelle Potier (ISP-Faculté d’Education)

3° Comment gérer la relation de l’étudiant en situation de handicap avec ses pairs ?

Animé par Philippe Marc (ICP) et Anne Olivier (ISP-Faculté d’Education)

4° Comment sensibiliser la communauté éducative et prendre en compte l’écosystème ?

Animé par Caroline Quazzo (ICP) et Lidia Mazzilli (ISP-Faculté d’Education)

16h30-17h00 : pause et documents

17h00-17h30 : restitution des ateliers par trois doctorants de l’ISP-Faculté d’Education en dialogue avec le grand témoin

Pr. Guy Berger