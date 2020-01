Summary

Les technologies du numérique sont des outils de plus en plus utilités en archéologique, que ce soit pour le relevé, l’étude ou la valorisation. Cette rencontre a pour but de rassembler des opérateurs en archéologie, des agents des Monuments Historiques et des universitaires afin de partager et de confronter les résultats de diverses recherches et réflexions engagées sur un site archéologique des Hauts-de-France, toutes périodes chronologiques confondues.