Announcement

Argumentaire

Sous l’angle d’une histoire sociale et culturelle de la présence juive, ce colloque invite à l’étude des sociétés et des cultures juives dans le ghetto de Sienne (siècles XVIe-XIXe), ainsi qu’à l’observation des expériences des Juifs siennois en dehors du ghetto, au milieu du monde catholique toscan, dans l’espace de la ville de Sienne et du Grand-Duché de Toscane. La diversité des populations juives du ghetto, la condition de minorité juridique, la précarité socio-économique ainsi que la persévérance culturelle face à la ghettoïsation, seront parmi les sujets au cœur des recherches présentées. Organisé par les Archives d’Etat de Sienne et la Communauté juive de Florence en collaboration avec le CRH (représenté par Davide Mano, chercheur associé), ce colloque réunira une quinzaine de spécialistes du monde juif, du droit, de l’histoire sociale, culturelle ou économique italienne. Les actes du colloque seront publiés en 2021 par les éditions de la Direzione Generale degli Archivi.

Programme

Saluti istituzionali, 9:00-9:15

Introduzione: Dentro e fuori ghetto: per una storia degli ebrei a Siena, 9:15-9:45

Davide Mano, Centre de recherches historiques, EHESS, Paris Il patrimonio ebraico senese: un panorama su fonti e beni culturali,

9:45-11:15

Anna Di Castro , Comunità ebraica di Firenze, Sezione di Siena, Il patrimonio ebraico senese: dal ghetto alla dispersione (XVI-XX sec.)

Ilaria Marcelli, Archivio di Stato di Siena, I documenti senesi: da un raffronto fra i fondi ebraici di Toscana

Ariel Viterbo, The National Library of Israel, Jerusalem, Kol sasson me'ir tehilà - Una voce di gioia dalla città gloriosa. Fonti senesi alla Biblioteca Nazionale d'Israele

Pausa caffè, 11:15-11:30

Il ghetto senese: complessità socio-economica e minorità giuridica, 11:30-13:00

Michele Cassandro , Università degli studi di Siena, Gli ebrei a Siena prima e dopo il ghetto. Aspetti economici e sociali

Michaël Gasperoni, Centre Roland Mousnier, CNRS/Sorbonne Université, Paris, La popolazione e le famiglie del ghetto di Siena in età moderna

Mario Ascheri, Università degli studi Roma 3, Problemi giuridici degli ebrei in Toscana a fine Seicento: da un libro fortunato

Pausa pranzo

Sinagoga di Siena, 14:30-17:30

Tradizioni e culture nel ghetto senese: musiche e apparati rituali, 14:30-16:00

Enrico Fink, Polonsky visiting fellow, Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies, Oxford, Shochant Bassade (Tu che abiti nel campo): musiche della tradizione senese nelle registrazioni di Leo Levi

Gabriele Mancuso, Medici Archives Project, Firenze / Polonsky visiting fellow, Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies, Oxford, L'introduzione del repertorio musicale colto nel ghetto di Siena: modalità, stilemi e forme paradigmatiche di esecuzione musicale

Dora Liscia Bemporad, Università degli studi di Firenze, Onorare il Signore. Il rinnovamento della sinagoga e il suo apparato rituale

Pausa caffè, 16:00-16:15

“Commerci” dentro e fuori ghetto: interazioni e legami, conflitti e divieti, 16:15-17:30

Patrizia Turrini , Archivio di Stato di Siena, Tra conflitti e interazioni: le attività economiche ebraiche dentro e fuori il ghetto di Siena (fine XVII- XVIII sec.)

Floriana Colao, Università degli studi di Siena, "Commercio d'Ebrei con Cristiani". Aspetti della giustizia criminale toscana dall'età tardo medicea-lorenese ad una Causa celebre di Giovanni Carmignani

Conclusioni e saluti