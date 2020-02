Habiter dans la littérature pour la jeunesse

Announcement

Présentation

Le Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse (CRILJ) organise les 5 et 6 février 2021, à Paris un colloque pluridisciplinaire sur les représentations de l'habitat et des modes de vie dans la llittérature pour la jeunesse d'hier et d'aujourd'hui.

Dans les livres comme dans la vie on habite. Ici ou là. Seul ou à plusieurs. Des lieux réels ou imaginaires... A la ville, à la campagne, dans une maison, un immeuble, un château, une cabane, un bateau, dans une roulotte... Dans sa chambre, dans la rue ou en prison, dans la jungle ou sur une île, au soleil ou dans les glaces. Selon Bachelard "Être un homme veut dire d'abord habiter".

Cela nous conduit à nous interroger: comment les espaces de vie sont-ils investis? Quelle histoire personnelle, sociale, culturelle raconte l'espace habité ? Comment les modes de vie deviennent-ils l'expression d'une personnalité ? Que révèle un habitat de ses habitants ? Qu'est-ce qui constitue le noyau de l'expérience d'habiter ?

Le Centre de recherche et d’information sur la littérature pour la jeunesse (CRILJ) organise,

les vendredi 5 et samedi 6 février 2021,

un colloque pluridisciplinaire sur les représentations de l’habitat et des modes de vie

dans la littérature pour la jeunesse d’hier et d’aujourd’hui.

Lieu : Paris

Argumentaire

« J’ai une maison/ Pleine de fenêtres/ Pleine de fenêtres/ En large et en long […] Et des habitants/ Qui grognent, qui grognent/ Et des habitants/ Qui n’ont pas le temps… » Anne Sylvestre

Dans les livres comme dans la vie, on habite. Ici ou là. Seul ou à plusieurs. Une fois pour toutes - ou non. Des lieux réels ou imaginaires... En ville, à la campagne, à la montagne, dans une maison, un immeuble, un château, une cabane, sur un bateau ou une péniche, dans une roulotte, une caravane. Dans sa chambre, à la cave ou sous les toits, dans la rue ou en prison, dans la jungle ou sur une île (déserte ou pas), au soleil ou dans les glaces. Selon Bachelard, « Être un homme veut dire d’abord habiter ».

Cela nous conduit à nous interroger : comment les espaces de vie sont-ils investis ? Quelle histoire personnelle, sociale, culturelle raconte l’espace habité ? Comment les modes de vie deviennent-ils l’expression d’une personnalité ? Que révèle un habitat de ses habitants ? Qu’est-ce qui constitue le noyau de l’expérience d’habiter ?

« Dis, et toi, t’habites où ? » Au quinzième étage comme Nicole[1] ? À l’hôtel Plaza comme Éloïse[2] ? Au cœur d’une grosse pêche comme James[3] ? À l’intérieur du Nautilus comme le capitaine Némo[4] ? Dans un habitat menacé de destruction comme les lapins de Watership Down[5] ? Sous un carton comme Socrate[6] ? Dans un arbre comme Tobie Lolness[7] ?

L’habitat demeure-t-il majoritairement un espace inviolable et rassurant, ou bien précaire et fragile ?

Dans ce colloque, il s’agira de questionner les habitats où vivent, dans leur grande diversité, les personnages de la littérature pour la jeunesse. Habiter, ce n’est pas seulement se loger, nous rechercherons ce que nous en disent les albums L’arbre sans fin (Claude Ponti),… ; les contes : Boucle d’Or et les trois ours, Hansel et Gretel (Jacob & Wilhelm Grimm)… ; les romans : Le Robinson du métro (Felice Homan), Les Minuscules (Roald Dahl)… ; les bandes dessinées : la série « Tendre Banlieue » (Tito) … ; la poésie : Ma maison c’est la nuit (André Rochedy) ; le théâtre : Souliers de sable (Suzanne Lebeau) ou les documentaires : Corbu comme Le Corbusier (Francine Bouchet, Michèle Cohen, Michel Raby). Il arrive parfois que les espaces de la fiction et les territoires de la géographie se rejoignent.

Comment habiter ? Comment nos habitats nous habitent-ils ?

Propositions de communication

Elles sont à faire parvenir d’ici

le 30 avril 2020

par courrier électronique, au bureau du CRILJ à l’adresse suivante : crilj@crilj.org

Les propositions comporteront le titre de la communication et un résumé (250 mots environ) et seront accompagnées d'un CV succinct.

Intervenants

des universitaires (enseignants, chercheurs, étudiants)

des praticiens et des professionnels "acteurs de terrain"

des personnalités qualifiées

Forme des interventions

des communications

des tables rondes

des entretiens

Organisation

Sont prévues des prises de parole de 20 à 30 minutes suivies de 10 minutes de questions.

Des aménagements peuvent être apportés en fonction de la forme de l’intervention.

Le nombre de communications reste à déterminer en fonction de leur forme.

Le CRILJ prend en charge les frais de restauration des intervenants retenus et, sous certaines conditions, les frais de déplacement et d'hébergement.

Calendrier

fin de soumission des propositions : 30 avril 2020

notification d'acceptation : 30 juin 2020

finalisation du programme : au plus tard le 30 septembre 2020

diffusion du programme et du bulletin d’inscription en octobre 2020 auprès de la presse généraliste et spécialisée et auprès de toute personne ou organisme concerné par le livre pour la jeunesse.

Dates du colloque : 5 et 6 février 2021

envoi des textes pour publication : 31 mai 2021

publication du Cahiers du CRILJ réunissant les communications : novembre 2021

Comité de pilotage

Martine Abadia (CRILJ – CRILJ Midi-Pyrénées)

Denise Barriolade (CRILJ)

Rolande Causse (écrivaine)

Yvanne Chenouf (AFL)

André Delobel (CRILJ)

Viviane Ezratty (médiathèque Françoise Sagan, Paris)

Soizik Jouin (médiathèque Louise Walser-Gaillard, Paris)

Françoise Lagarde (CRILJ)

Martine Lang (CRILJ)

Pierre Le Guirinec (CRILJ)

Francis Marcoin (université d’Artois, Arras)

Informations complémentaires

Pour toute précision ou demande d’informations complémentaires, merci d’adresser un courriel à l’adresse :

crilj@crilj.org

[1] Nicole au quinzième étage, Andrée Clair ; La Farandole.

[2] Éloïse, Kay Thompson ; Gallimard jeunesse.

[3] James et la grosse pêche, Roald Dahl ; Gallimard jeunesse.

[4] Vingt mille lieues sous les mers ; Jules Verne.

[5] Watership Down, Richard Adams ; Monsieur Toussaint Louverture.

[6] Socrate, Rascal ; l’école des loisirs.

[7] Tobie Lolness, Timothée de Fombelle ; Gallimard jeunesse.