Summary

Depuis la fin de l’année 2017 nous nous sommes retrouvés, entre archéologues aériens œuvrant sur un large territoire allant du Limousin à la Bourgogne, autour de la réalisation d’une exposition partenariale. Au fil d’une dizaine de réunions à Moulins, Montluçon, Saint Just Saint Rambert et Clermont-Ferrand le projet a pris forme. Les premiers échanges ont abouti au choix du thème « Les voies de l’archéologie aérienne ». L’objectif ainsi fixé permettait d’évoquer tant l’évolution de la méthode de recherche qu’un volet particulier concernant les réseaux routiers et tout spécialement celui de l’Antiquité Gallo-romaine. Un catalogue regroupant le contenu des panneaux et des articles complémentaires a vocation à compléter harmonieusement cette exposition sous le regard d’un comité scientifique.