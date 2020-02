Archéologie et anthropologie du fer

Summary

Ce colloque a pour but de casser le mur érigé entre anthropologie, archéologie et histoire antique autour de la culture du fer. Il fera le point sur l’archéologie du fer dans les pays extra-occidentaux (principalement en Afrique sub-saharienne, mais pas exclusivement) : quelles sont les dernières données scientifiques issues des fouilles archéologiques ou des études de matériel ? qu’apportent les analyses chimiques aux datations et sources géographiques des minerais, mais aussi aux techniques employées pour son raffinage et sa fusion ? quels sont les axes de recherche prioritaires à intensifier ?